Pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong Buka Suara soal Peta Kekuatan Thailand U-23 Jelang Semifinal Piala AFF U-23 2023

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, buka suara soal peta kekuatan Thailand U-23 jelang semifinal Piala AFF U-23 2023. Menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, Gajah Perang Muda -julukan Thailand U-23- memiliki skuad terkuat di ajang tersebut.

Sebagimana diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan menantang Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. Sesuai jadwal, duel panas kedua tim bakal berlangsung di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Kamis 24 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Jelang laga tersebut, Shin Tae-yong berbicara dalam konferensi pers pada Rabu (23/8/2023). Dia mengatakan bahwa keempat tim yakni Timnas Indonesia U-23, Thailand U-23, Vietnam U-23, dan Malaysia U-23 pantas menjadi semifinalis Piala AFF U-23 2023.

"Kita tahu, ada empat tim yakni Thailand vs Indonesia, Malaysia vs Vietnam di semifinal. Saya pikir semua tim tersebut layak jadi semifinalis," ungkap Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga kontra Thailand U-23, Rabu (23/8/2023).

Sebab demikian, Shin Tae-yong memprediksi bahwa laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 dan Vietnam U-23 vs Malaysia U-23 di semifinal akan berlangsung sengit. Bukan hanya itu, dua laga semifinal tersebut akan memainkan permainan yang apik.

"Jadi dua pertandingan ini akan berkualitas dan menampilkan permainan yang indah," jelas Shin Tae-yong.

Lebih lanjut, Shin Tae-yong pun berbicara tentang peta kekuatan Thailand U-23 yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia U-23 di semifinal. Pelatih 53 tahun itu mengakui bahwa sang tuan rumah memiliki skuad yang solid di Piala AFF U-23 2023 ini.