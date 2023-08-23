Piala AFF U-23 2023: Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru itu akan digelar di Rayong Province Stadium, Thailand, pada Kamis 24 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Ya, ajang Piala AFF U-23 2023 terus berlanjut. Kini, turnamen tersebut pun sudah memasuki babak semifinal.

Timnas Indonesia U-23 pun sukses menembus babak semifinal usai menjadi runner-up grup terbaik. Di semifinal, Ramadhan Sananta cs akan mendapat tantangan berat, yakni melawan tuan rumah Piala AFF U-23 2023, yakni Thailand U-23.

Timnas Indonesia U-23 tentunya perlu waspada dalam menghadapi Thailand U-23. Pasalnya, tuan rumah tampil tangguh sejauh gelaran Piala AFF U-23 2023.

Melakoni 3 laga di fase Grup A, Thailand U-23 sukses menyapu bersih kemenangan. Mereka membantai Myanmar U-23 dengan skor 3-0, lalu Brunei Darussalam dengan skor 3-0, dan Kamboja U-23 dengan skor 2-0.

Tak ayal, skuad Gajah Perang Muda -julukan Thailand U-23- pun melesat ke babak semifinal Piala AFF U-23 2023 dengan status juara Grup A. Kondisi mereka berbeda dengan Timnas Indonesia U-23 yang harus puas hanya jadi runner-up Grup B.