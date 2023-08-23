Apakah Piala AFF U-23 Memengaruhi Ranking FIFA Timnas Indonesia?

Okezone menjawab apakah Piala AFF U-23 memengaruhi ranking FIFA Timnas Indonesia atau tidak (Foto: PSSI)

JAKARTA - Masih banyak meragukan apakah Piala AFF U-23 2023 memengaruhi ranking FIFA Timnas Indonesia ke depannya. Sebab, ajang tersebut seakan dianggap penting oleh Indonesia sehingga terjadi rebutan pemain.

Saat ini, Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 sebagai runner-up terbaik. Kemenangan Vietnam atas Filipina, 1-0, dan Malaysia atas Timor Leste, 3-1, jadi penentu nasib skuad Garuda.

Perjuangan Timnas Indonesia U-23 selanjutnya adalah menghadapi Thailand. Duel itu akan berlangsung Kamis 24 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB di Stadion Rayong Province, Rayong, Thailand.

Piala AFF U-23 sendiri tidak masuk dalam kalender FIFA. Meski begitu, Piala AFF (senior) yang rutin digelar dua tahun sekali, sudah menjadi turnamen internasional kategori A. Tetap saja, tidak ada perhitungan poin untuk ranking FIFA.

Atas dasar itulah sejumlah klub menolak melepas pemainnya di ajang Piala AFF U-23 2023. Mereka beralasan turnamen tersebut tidak masuk dalam agenda FIFA, sehingga klub tak wajib melepas pemain.