HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Pembagian Pot Drawing Liga Champions Asia 2023-2024: Al Nassr dan Cristiano Ronaldo Masuk Pot 4!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |10:50 WIB
Daftar Pembagian Pot Drawing Liga Champions Asia 2023-2024: Al Nassr dan Cristiano Ronaldo Masuk Pot 4!
Cristiano Ronaldo siap membawa Al Nassr berprestasi di Liga Champions Asia 2023-2024. (Foto: Instagram/@alnassr)
A
A
A

DAFTAR pembagian pot drawing Liga Champions Asia 2023-2024 akan dibahas Okezone. Drawing fase grup Liga Champions Asia 2023-2024 akan berlangsung di markas AFC di Kuala Lumpur pada Kamis, 24 Agustus 2023 pukul 16.00 waktu setempat.

Nantinya, 40 tim peserta Liga Champions Asia 2023-2024 bakal dibagi menjadi 10 grup yang terdiri dari empat tim setiap grupnya. Sebanyak 40 kontestan tersebut dibagi ke dua zona yakni zona Barat dan zona Timur.

Al Nassr

(Al Nassr masuk ke pot 4 drawing Liga Champions Asia 2023-2024)

Untuk zona Barat, ditempatkan ke Grup A hingga E, sementara kontestan di zona Timur akan dimasukkan di Grup F hingga J. Dari 40 tim peserta, delapan slot sisanya ditempati oleh pemenang babak playoff yang telah digelar tadi malam.

Salah satunya, Cristiano Ronaldo sukses membawa Al Nassr mengalahkan Shabab Al Ahli di babak play-off Liga Champions Asia 2023-2024 dengan skor telak 4-2. Duel antara Al Nassr vs Shabab Al Ahli digelar di KSU Stadium, Riyadh, Rabu (23/8/2023) dini hari WIB.

Dengan demikian, CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- membawa Al Nassr menembus babak grup Liga Champions Asia 2023-2024. Di pot drawing Liga Champions Asia 2023-2024, Al Nassr masuk pot 4 zona Barat.

Sementara di pot 1 zona Barat, ada Al Ittihad (Arab Saudi), Persepolis FC (Iran), Al Sadd SC (Qatar), Pakhtakor (Uzbekistan), dan Al Hilal SFC (Arab Saudi). Adapun di pot 1 zona Timur, ada Ulsan Hyundai FC (Korea Selatan), Yokohama F. Marinos (Jepang), Wuhan Three Towns FC (China), Buriram United (Thailand), dan Jeonbuk Hyundai Motors FC (Korea Selatan).

Halaman:
1 2
      
