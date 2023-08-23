Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Satu-satunya Penghuni Pot 3 yang Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |10:44 WIB
Timnas Indonesia U-23 Satu-satunya Penghuni Pot 3 yang Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023
Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 menjadi satu-satunya penghuni pot 3 yang lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Sebaliknya, tiga tim penghuni pot 3 lainnya harus gugur di fase grup turnamen yang digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023 itu.

Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- masuk pot 3 alias terendah di Piala AFF U-23 2023. Selain Tim Merah Putih, pot 3 juga ditempati oleh Myanmar, Brunei Darussalam, dan Laos.

Timnas Indonesia U-23

Pertanyaannya, mengapa Timnas Indonesia U-23 masuk pot 3 di Piala AFF U-23 2023? Sebagai informasi, penentuan pembagian pot pada Piala AFF U-23 2023 ini diambil dari pencapaian tim di edisi sebelumnya.

Timnas Indonesia U-23 sendiri absen di Piala AFF U-23 2022 yang digelar di Kamboja. Saat itu, Timnas Indonesia U-22 dan Myanmar mengundurkan diri dari Piala AFF U-23 2022 karena banyak pemainnya yang terinfeksi virus Covid-19.

Karena itu, Timnas Indonesia U-23 dan Myanmar masuk pot 3 di Piala AFF U-23 2023 bersama Laos dan Brunei Darussalam. Adapun, pot 1 diisi Vietnam (juara bertahan), Thailand (runner-up), dan Timor Leste (tempat ketiga). Sementara itu, pot 2 ada Filipina, Malaysia, dan Kamboja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
