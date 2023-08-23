Penyebab Timnas Indonesia U-23 yang Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023 via Jalur Runner-up Terbaik Bukan Kamboja U-23

PENYEBAB Timnas Indonesia U-23 yang lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 via jalur runner-up terbaik bukan Kamboja U-23 akan dibahas Okezone. Faktor utamanya, karena skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- unggul jumlah poin atas Kamboja U-23 di klasemen runner-up terbaik.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 lewat jalur runner-up terbaik. Kepastian itu didapat Tim Merah Putih usai mengalahkan Timor Leste 1-0 setelah sebelumnya tumbang dari Malaysia 1-2 di fase Grup B

(Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023)



Hasil itu cukup untuk Timnas Indonesia U-23 menjadi runner-up Grup B dengan koleksi tiga poin (selisih 0 gol). Perolehan poin itu membuat Garuda Muda menjadi runner-up terbaik karena unggul jumlah poin atas runner-up grup lainnya yakni Kamboja (Grup A) dan Filipina (Grup C).

Sebagai informasi, untuk klasifikasi penentuan runner-up terbaik, tolok ukur yang pertama yakni perolehan poin. Kemudian, jika ketiga tim di atas memperoleh poin yang sama, maka indikator selanjutnya yakni selisih gol, gol yang dicetak, poin kedisiplinan, dan penarikan undian.

Dengan begitu, Timnas Indonesia U-23 berhak menjadi pemuncak klasemen akhir runner-up terbaik dengan koleksi 3 poin (selisih gol 0). Sementara itu, Kamboja di posisi kedua dengan koleksi 1 poin (selisih gol -1), dan Filipina di posisi ketiga dengan 1 poin (selisih gol -1).

Khusus untuk Kamboja U-23, mereka sejatinya mendapatkan perolehan empat poin. Empat poin itu didapat Kamboja setelah membantai Brunei Darussalam 5-0 dan imbang lawan Myanmar 1-1 di fase Grup A.