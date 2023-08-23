Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Timnas Indonesia U-23 yang Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023 via Jalur Runner-up Terbaik Bukan Kamboja U-23

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |09:24 WIB
Penyebab Timnas Indonesia U-23 yang Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023 via Jalur Runner-up Terbaik Bukan Kamboja U-23
Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal SEA Games 2023 lewat jalur runner-up terbaik. (Foto: PSSI)
A
A
A

PENYEBAB Timnas Indonesia U-23 yang lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 via jalur runner-up terbaik bukan Kamboja U-23 akan dibahas Okezone. Faktor utamanya, karena skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- unggul jumlah poin atas Kamboja U-23 di klasemen runner-up terbaik.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 lewat jalur runner-up terbaik. Kepastian itu didapat Tim Merah Putih usai mengalahkan Timor Leste 1-0 setelah sebelumnya tumbang dari Malaysia 1-2 di fase Grup B

Timnas Indonesia U-23

(Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023)

Hasil itu cukup untuk Timnas Indonesia U-23 menjadi runner-up Grup B dengan koleksi tiga poin (selisih 0 gol). Perolehan poin itu membuat Garuda Muda menjadi runner-up terbaik karena unggul jumlah poin atas runner-up grup lainnya yakni Kamboja (Grup A) dan Filipina (Grup C).

Sebagai informasi, untuk klasifikasi penentuan runner-up terbaik, tolok ukur yang pertama yakni perolehan poin. Kemudian, jika ketiga tim di atas memperoleh poin yang sama, maka indikator selanjutnya yakni selisih gol, gol yang dicetak, poin kedisiplinan, dan penarikan undian.

Dengan begitu, Timnas Indonesia U-23 berhak menjadi pemuncak klasemen akhir runner-up terbaik dengan koleksi 3 poin (selisih gol 0). Sementara itu, Kamboja di posisi kedua dengan koleksi 1 poin (selisih gol -1), dan Filipina di posisi ketiga dengan 1 poin (selisih gol -1).

Khusus untuk Kamboja U-23, mereka sejatinya mendapatkan perolehan empat poin. Empat poin itu didapat Kamboja setelah membantai Brunei Darussalam 5-0 dan imbang lawan Myanmar 1-1 di fase Grup A.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/11/1652529/jadwal-bundesliga-matchday-13-di-vision-nonton-gratis-1-bulan-untuk-pengguna-baru-bxo.webp
Jadwal Bundesliga Matchday 13 di VISION+: Nonton Gratis 1 Bulan untuk Pengguna Baru!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/05/prabowo_lepas_kontingen_sea_games_2025.jpg
Setelah Bonus Rp1 Miliar, Pemerintah Siapkan Dana Pensiun Atlet Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement