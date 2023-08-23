Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Diuntungkan ketimbang Thailand U-23 Jelang Bentrok di Semifinal Piala AFF U-22 2023

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |08:54 WIB
Timnas Indonesia U-23 Diuntungkan ketimbang Thailand U-23 Jelang Bentrok di Semifinal Piala AFF U-22 2023
Timnas Indonesia U-23 siap habis-habisan lawan Thailand U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 diuntungkan ketimbang Timnas Thailand U-23 jelang bentrok di semifinal Piala AFF U-23 2023. Kok bisa?

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Thailand U-23 merupakan dua dari empat tim yang lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Skuad Gajah Perang Muda –julukan Timnas Thailand U-23– lolos sebagai juara Grup A.

Timnas Indonesia U-23

Di fase grup, skuad asuhan Issara Sritaro menyapu bersih tiga laga dengan kemenangan. Berturut-turut, Thailand U-23 menghajar Myanmar U-23 dan Brunei U-23 dengan skor 3-0, plus Kamboja U-23 (2-0).

Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 lolos lewat jalur runner-up terbaik. skuad asuhan Shin Tae-yong ini kalah 1-2 dari Malaysia U-23 sebelum akhirnya menang 1-0 atas Timor Leste U-23.

Secara performa di fase grup, praktis Thailand U-23 lebih kuat ketimbang Timnas Indonesia U-23. Namun, Timnas Indonesia U-23 sedikit diuntungkan jelang melakoni laga nanti.

Timnas Indonesia U-23 diuntungkan karena memiliki waktu istirahat lebih panjang ketimbang Thailand U-23. Ramadhan Sananta dan kawan-kawan mengakhiri fase grup pada Minggu, 20 Agustus 2023 malam WIB.

Halaman:
1 2
      
