Penyerang Timnas Thailand U-23 Yotsakorn Burapha Jadi Bahan Ledekan Pemain Timnas Indonesia U-23 Lagi di Semifinal Piala AFF U-23 2023?

PENYERANG Timnas Thailand U-23, Yotsakorn Burapha, pernah diejek Marselino Ferdinan dan Pratama Arhan di SEA Games 2023. Lantas, akankah striker 18 tahun itu menjadi bahan ledekan pemain Timnas Indonesia U-23 lagi di semifinal Piala AFF U-23 2023?

Sebagaimana diketahui, Yotsakorn Burapha memiliki selebrasi gol joget dengan gaya ular dan bebek yang kerap dipamerkan ketika mencetak gol di SEA Games 2023. Namun, selebrasi kocak penyerang 18 tahun itu sempat ditiru dua pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan dan Pratama Arhan.

(Yotsakorn Burapha saat memeragakan tarian ularnya)

Hal itu tepatnya setelah Timnas Indonesia U-22 mengalahkan Thailand U-22 dengan skor 5-2 di final SEA Games 2023 pada Selasa 16 Mei 2023 lalu. Kemenangan itu membuat Garuda Muda merebut medali emas SEA Games ketiganya.

Setelah mengalahkan Thailand U-22, Marselino Ferdinan dan Pratama Arhan terlihat asyik berjoget ular dan bebek di ruang ganti. Usut punya usut, kedua bintang Timnas Indonesia itu meledek gaya selebrasi ala Yotsakorn Burapha.

Lantas, apakah penyerang Timnas Thailand U-23 itu jmenadi bahan ledekan pemain Timnas Indonesia U-23 lagi di semifinal Piala AFF U-23 2023? Nampaknya, Yotsakorn Burapha tidak akan diledek lagi oleh Pratama Arhan dan Marselino Ferdinan di Piala AFF U-23 2023.

Sebab, kedua pemain abroad itu tak termasuk dalam daftar 21 pemain Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023. Namun, apakah pemain Timnas Indonesia U-23 yang lainnya bakal meledek Yotsakorn Burapha?