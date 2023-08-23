Penyebab Cristiano Ronaldo Ngamuk ke Ofisial di Laga Al Nassr vs Shabab Al Ahli

RIYADH - Cristiano Ronaldo terlihat sangat emosional ketika Al Nassr melawan Shabab Al Ahli di babak play-off Liga Champions Asia 2023-2024. Megabintang sepak bola asal Portugal itu ngamuk ke ofisial karena tidak mendapatkan dua penalti.

Duel antara Al Nassr vs Shabab Al Ahli digelar di KSU Stadium, Riyadh, Rabu (23/8/2023) dini hari WIB. Tuan rumah menurunkan kekuatan terbaiknya, termasuk duet Sadio Mane dengan Ronaldo di depan.

Al Nassr mampu unggul terlebih dahulu lewat gol Talisca di menit ke-11. Namun, Shabab Al Ahli mampu menyamakan kedudukan melalui aksi Yahya Al Ghassani di menit ke-18. Kedua tim hanya mampu bermain imbang 1-1 di babak pertama.

Di awal babak kedua, Al Ghassani kembali mencetak gol di menit ke-46. Gol tersebut membuat Shabab Al Ahli berbalik unggul 2-1 atas Al Nassr.

Setelah melancarkan serangan demi serangan, Al Nassr mampu menyamakan kedudukan lewat gol Sultan Al Ghannam di menit ke-88. Tim asuhan Luis Castro itu dapat berbalik unggul berkat tambahan dua gol dari Talisca (90+5’) dan Marcelo Brozovic (90+7’).

Pada akhirnya, Al Nassr mampu menang dramatis 4-2 atas Shabab Al Ahli. Momen menarik terjadi di laga tersebut. Ronaldo terlihat mengamuk ke wasit dan ofisial di akhir babak pertama.