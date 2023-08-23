Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Cristiano Ronaldo Ngamuk ke Ofisial di Laga Al Nassr vs Shabab Al Ahli

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |08:12 WIB
Penyebab Cristiano Ronaldo <i>Ngamuk</i> ke Ofisial di Laga Al Nassr vs Shabab Al Ahli
Cristiano Ronaldo merentangkan tangan tanda emosi (Foto: Sport Bible)
A
A
A

RIYADH - Cristiano Ronaldo terlihat sangat emosional ketika Al Nassr melawan Shabab Al Ahli di babak play-off Liga Champions Asia 2023-2024. Megabintang sepak bola asal Portugal itu ngamuk ke ofisial karena tidak mendapatkan dua penalti.

Duel antara Al Nassr vs Shabab Al Ahli digelar di KSU Stadium, Riyadh, Rabu (23/8/2023) dini hari WIB. Tuan rumah menurunkan kekuatan terbaiknya, termasuk duet Sadio Mane dengan Ronaldo di depan.

Cristiano Ronaldo dilanggar pada laga Al Nassr vs Shabab Al Ahli (Foto: Twitter)

Al Nassr mampu unggul terlebih dahulu lewat gol Talisca di menit ke-11. Namun, Shabab Al Ahli mampu menyamakan kedudukan melalui aksi Yahya Al Ghassani di menit ke-18. Kedua tim hanya mampu bermain imbang 1-1 di babak pertama.

Di awal babak kedua, Al Ghassani kembali mencetak gol di menit ke-46. Gol tersebut membuat Shabab Al Ahli berbalik unggul 2-1 atas Al Nassr.

Setelah melancarkan serangan demi serangan, Al Nassr mampu menyamakan kedudukan lewat gol Sultan Al Ghannam di menit ke-88. Tim asuhan Luis Castro itu dapat berbalik unggul berkat tambahan dua gol dari Talisca (90+5’) dan Marcelo Brozovic (90+7’).

Pada akhirnya, Al Nassr mampu menang dramatis 4-2 atas Shabab Al Ahli. Momen menarik terjadi di laga tersebut. Ronaldo terlihat mengamuk ke wasit dan ofisial di akhir babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/261/3119480/sandy_walsh-iPNl_large.jpg
Ciamik, Sandy Walsh Terpilih Jadi Pemain Terbaik Laga Yokohama F Marinos vs Shanghai Port di 16 Besar Liga Champions Asia 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/51/3013167/hasil-al-ain-vs-yokohama-f-marinos-di-leg-ii-final-liga-champions-asia-2023-2024-pesta-gol-5-1-the-boss-juara-1dmaROd1Eb.jpg
Hasil Al Ain vs Yokohama F Marinos di Leg II Final Liga Champions Asia 2023-2024: Pesta Gol 5-1, The Boss Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/51/2982504/daftar-3-klub-yang-lolos-perempatfinal-liga-champions-asia-2023-2024-cristiano-ronaldo-gagal-bawa-al-nassr-melaju-jauh-YTX6gK8eMu.jpg
Daftar 3 Klub yang Lolos Semifinal Liga Champions Asia 2023-2024: Cristiano Ronaldo Gagal Bawa Al Nassr Melaju Jauh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/51/2982121/reaksi-mengejutkan-pelatih-al-nassr-usai-cristiano-ronaldo-cs-tersingkir-di-perempatfinal-liga-champions-asia-2023-2024-erutlg4dnL.jpg
Reaksi Mengejutkan Pelatih Al Nassr Usai Cristiano Ronaldo Cs Tersingkir di Perempatfinal Liga Champions Asia 2023-2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/51/1652387/cabor-piring-terbang-perdana-masuk-sea-games-indonesia-siap-ukir-prestasi-xhb.webp
Cabor Piring Terbang Perdana Masuk SEA Games, Indonesia Siap Ukir Prestasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/26/pelatih_borneo_fc_fabio_lefundes.jpg
Borneo FC Kalah Dua Kali Beruntun, Fabio Lefundes Akui Timnya Mulai Tertekan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement