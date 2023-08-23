Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Belum Optimal di Piala AFF U-23 2023, Jadi Bulan-bulanan Timnas Thailand U-23 di Semifinal?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |07:59 WIB
Timnas Indonesia U-23 Belum Optimal di Piala AFF U-23 2023, Jadi Bulan-bulanan Timnas Thailand U-23 di Semifinal?
Timnas Indonesia U-23 belum tampil optimal di fase grup Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

RAYONG - Timnas Indonesia U-23 belum optimal di sepanjang babak fase grup Piala AFF U-23 2023. Melihat kondisi ini, akankah skuad Garuda Muda jadi bulan-bulanan Timnas Thailand U-23 di semifinal?

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, membawa 21 pemain ke Piala AFF U-23 2023. Awalnya, juru taktik asal Korea Selatan itu juga membawa Komang Teguh dan Titan Agung sebelum dilarang AFC untuk tampil di ajang tersebut.

Timnas Indonesia U-23 (Foto: PSSI)

Sejatinya, Shin masih memiliki sejumlah pemain berpengalaman di Timnas Indonesia U-23 yakni Ramadhan Sananta, Beckham Putra, hingga Ernando Ari. Beberapa wajah baru juga dibawa seperti Muhammad Ragil, Esal Sahrul, hingga Abdul Rahman

Namun, pemain-pemain yang dipanggil itu khususnya personel anyar belum menampilkan performa yang optimal bagi skuad Garuda Muda. Terbukti, Timnas Indonesia U-23 kalah 1-2 dari Malaysia U-23 di laga pertama Grup B.

Setelah itu, Timnas Indonesia U-23 juga cuma menang tipis 1-0 atas Timor Leste U-23 di laga kedua Grup B dan banyak membuang peluang. Kendati performanya kurang optimal, skuad Garuda Muda tetap lolos ke semifinal lewat jalur runner-up terbaik.

Timnas Indonesia U-23 sebagai runner-up Grup B mengoleksi tiga poin (selisih 0 gol). Poin ini cukup bagi Garuda Muda menjadi runner-up terbaik karena unggul atas runner-up grup lainnya yakni Filipina (Grup C) dan Kamboja (Grup A) yang sama-sama mengoleksi satu poin.

Selanjutnya, Timnas Indonesia U-23 akan ditantang Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. Sesuai jadwal, duel panas kedua tim bakal berlangsung di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Kamis 24 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

