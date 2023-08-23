Timnas Indonesia U-23 Belum Optimal di Piala AFF U-23 2023, Jadi Bulan-bulanan Timnas Thailand U-23 di Semifinal?

Timnas Indonesia U-23 belum tampil optimal di fase grup Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

RAYONG - Timnas Indonesia U-23 belum optimal di sepanjang babak fase grup Piala AFF U-23 2023. Melihat kondisi ini, akankah skuad Garuda Muda jadi bulan-bulanan Timnas Thailand U-23 di semifinal?

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, membawa 21 pemain ke Piala AFF U-23 2023. Awalnya, juru taktik asal Korea Selatan itu juga membawa Komang Teguh dan Titan Agung sebelum dilarang AFC untuk tampil di ajang tersebut.

Sejatinya, Shin masih memiliki sejumlah pemain berpengalaman di Timnas Indonesia U-23 yakni Ramadhan Sananta, Beckham Putra, hingga Ernando Ari. Beberapa wajah baru juga dibawa seperti Muhammad Ragil, Esal Sahrul, hingga Abdul Rahman

Namun, pemain-pemain yang dipanggil itu khususnya personel anyar belum menampilkan performa yang optimal bagi skuad Garuda Muda. Terbukti, Timnas Indonesia U-23 kalah 1-2 dari Malaysia U-23 di laga pertama Grup B.

Setelah itu, Timnas Indonesia U-23 juga cuma menang tipis 1-0 atas Timor Leste U-23 di laga kedua Grup B dan banyak membuang peluang. Kendati performanya kurang optimal, skuad Garuda Muda tetap lolos ke semifinal lewat jalur runner-up terbaik.

Timnas Indonesia U-23 sebagai runner-up Grup B mengoleksi tiga poin (selisih 0 gol). Poin ini cukup bagi Garuda Muda menjadi runner-up terbaik karena unggul atas runner-up grup lainnya yakni Filipina (Grup C) dan Kamboja (Grup A) yang sama-sama mengoleksi satu poin.

Selanjutnya, Timnas Indonesia U-23 akan ditantang Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. Sesuai jadwal, duel panas kedua tim bakal berlangsung di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Kamis 24 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.