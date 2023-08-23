Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kapten Timnas Thailand U-23 Songchai Thongcam Remehkan Timnas Indonesia U-23 Lagi Jelang Bentrok di Semifinal Piala AFF U-23 2023?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |07:04 WIB
Kapten Timnas Thailand U-23 Songchai Thongcam Remehkan Timnas Indonesia U-23 Lagi Jelang Bentrok di Semifinal Piala AFF U-23 2023?
Kapten Timnas Thailand U-23, Songchai Thongcam, pernah meremehkan Timnas Indonesia U-23 (Foto: Instagram/@tatacawayo)
A
A
A

RAYONG - Kapten Timnas Thailand U-23, Songchai Thongcam, pernah mengeluarkan pernyataan yang terkesan meremehkan Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2023. Lantas, apakah bek berusia 22 tahun itu kembali meremehkan skuad Garuda di Piala AFF U-23 2023?

Sekadar diketahui, Thailand U-23 akan menantang Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. Sesuai jadwal, laga panas kedua tim bakal berlangsung di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Kamis 24 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Ramadhan Sananta jadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Timnas Timor Leste U-23 (Foto: PSSI)

Skuad Gajah Perang Muda selaku tuan rumah lolos ke semifinal dengan status juara Grup A. Tim besutan Issara Sritaro itu sukses meraih poin sempurna sembilan angka dari tiga laga yang dimainkan di fase grup.

Tercatat, Thailand U-23 berhasil menang atas Myanmar 3-0, melumat Brunei Darussalam 3-0, dan menekuk Kamboja 2-0. Lantas, bagaimana dengan Timnas Indonesia U-23 yang akan menjadi lawan sang tuan rumah?

Skuad Garuda Muda lolos ke semifinal lewat jalur runner-up terbaik. Kepastian itu didapat Timnas Indonesia U-23 usai sukses mengalahkan Timor Leste 1-0 setelah sebelumnya tumbang dari Malaysia 1-2 di fase Grup B.

Timnas Indonesia U-23 pun menjadi runner-up Grup B dengan memperoleh tiga poin (selisih 0 gol). Hasil ini cukup membuat Garuda Muda menjadi runner-up terbaik karena unggul atas runner-up grup lainnya yakni Filipina (Grup C) dan Kamboja (Grup A) yang sama-sama mengoleksi satu poin.

Menariknya, laga semifinal antara Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Piala AFF U-23 2023 sebagai ulangan final SEA Games 2023. Saat itu, Timnas Indonesia U-23 yang memakai U-22 sukses membantai Thailand U-22 dengan skor telak 5-2 sekaligus membuat Garuda Muda meraih emas.

Namun, kapten Timnas Thailand U-23, Songchai Thongcam, pernah mengeluarkan pernyataan yang terkesan meremehkan Timnas Indonesia U-22 jelang final SEA Games 2023. Saat itu, ia meminta suporter Timnas Indonesia U-22 agar tidak datang ke Stadion Olympic National Phnom Penh, Kamboja (venue final sepakbola SEA Games 2023).

Halaman:
1 2
      

