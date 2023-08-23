Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bek Kontroversial Thailand Jonathan Khemdee Beri Respons Jelang Laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |06:05 WIB
Bek Kontroversial Thailand Jonathan Khemdee Beri Respons Jelang Laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023?
Jonathan Khemdee memilih diam saat tahu Timnas Indonesia U-23 bertemu Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. (Foto: Instagram/@jkhmedee17)
A
A
A

BEK kontrovesial Thailand, Jonathan Khemdee, memberi respons setelah tahu Timnas Thailand U-23 dipertemukan dengan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023? Usut punya usut, bek 21 tahun itu tidak mau memberikan respons apa pun soal Timnas Thailand, termasuk pertemuan dengan Timnas Indonesia U-23.

Hal itu terlihat di akun Instagram Jonathan Khemdee, @jkhemdee17. Bek milik Ratchaburi FC ini tidak mengunggah apa pun soal Timnas Thailand U-23 setelah memutuskan pensiun dari tim nasional.

Jonathan Khemdee

(Jonathan Khemdee saat membuang medali perak SEA Games 2023)

Jonathan Khemdee memang meninggalkan kesan yang buruk bersama Timnas Thailand U-23. Sehari sebelum laga final sepakbola SEA Games 2023 yang mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23, Jonathan Khemdee mengumumkan untuk pensiun.

Ironisnya, laga puncak berjalan kurang baik baginya. Ia harus menerima kartu merah, plus di akhir laga Thailand U-23 tumbang 2-5 dari Timnas Indonesia U-23.

Di sesi penyerahan medali, Jonathan Khemdee juga membuat ulah. Ia melempar medali perak yang didapat kepada suporter yang ada di tribun penonton.

Tindakan Jonathan Khemdee seakan menunjukan dirinya tidak menghargai panitia SEA Games 2023 Kamboja. Atas tindakannya tersebut, banyak pencinta sepakbola yang menyerang Instagram Jonathan Khemdee.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/51/1652575/turnamen-olahraga-dan-kegiatan-sosial-ramaikan-ulang-tahun-ke3-maiin-gandaria-dgu.webp
Turnamen Olahraga dan Kegiatan Sosial Ramaikan Ulang Tahun ke-3 MAIIN Gandaria
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/11/thom_haye.jpg
Begini Sikap Thom Haye Jawab Rumor Giovanni van Bronckhorst Bakal Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement