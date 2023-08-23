Bek Kontroversial Thailand Jonathan Khemdee Beri Respons Jelang Laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023?

Jonathan Khemdee memilih diam saat tahu Timnas Indonesia U-23 bertemu Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. (Foto: Instagram/@jkhmedee17)

BEK kontrovesial Thailand, Jonathan Khemdee, memberi respons setelah tahu Timnas Thailand U-23 dipertemukan dengan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023? Usut punya usut, bek 21 tahun itu tidak mau memberikan respons apa pun soal Timnas Thailand, termasuk pertemuan dengan Timnas Indonesia U-23.

Hal itu terlihat di akun Instagram Jonathan Khemdee, @jkhemdee17. Bek milik Ratchaburi FC ini tidak mengunggah apa pun soal Timnas Thailand U-23 setelah memutuskan pensiun dari tim nasional.

(Jonathan Khemdee saat membuang medali perak SEA Games 2023)

Jonathan Khemdee memang meninggalkan kesan yang buruk bersama Timnas Thailand U-23. Sehari sebelum laga final sepakbola SEA Games 2023 yang mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23, Jonathan Khemdee mengumumkan untuk pensiun.

Ironisnya, laga puncak berjalan kurang baik baginya. Ia harus menerima kartu merah, plus di akhir laga Thailand U-23 tumbang 2-5 dari Timnas Indonesia U-23.

Di sesi penyerahan medali, Jonathan Khemdee juga membuat ulah. Ia melempar medali perak yang didapat kepada suporter yang ada di tribun penonton.

Tindakan Jonathan Khemdee seakan menunjukan dirinya tidak menghargai panitia SEA Games 2023 Kamboja. Atas tindakannya tersebut, banyak pencinta sepakbola yang menyerang Instagram Jonathan Khemdee.