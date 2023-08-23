Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Semifinal Piala AFF U-23 2023: Pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong Akhiri Kutukan Tak Pernah Menang Lawan Timnas Thailand?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |06:03 WIB
Semifinal Piala AFF U-23 2023: Pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong Akhiri Kutukan Tak Pernah Menang Lawan Timnas Thailand?
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, memberi instruksi di laga Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

RAYONG - Semifinal Piala AFF U-23 2023 bisa menjadi kesempatan terbaik Shin Tae-yong mengakhiri kutukan tak pernah menang melawan Thailand. Sebab, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Thailand U-23 di babak semifinal.

Timnas Indonesia U-23 akhirnya bisa bernapas lega. Skuad Garuda Muda lolos ke babak semifinal dengan status sebagai runner-up terbaik. Hal itu dipastikan setelah kemenangan Vietnam dan Malaysia atas lawan masing-masing di laga terakhir fase grup.

Timnas Indonesia U-23 (Foto: PSSI)

Kini, Indonesia U-23 menatap babak semifinal. Di babak empat besar itu, anak asuh Shin Tae-yong akan menghadapi Timnas Thailand U-23 selaku juara grup A.

Sekadar informasi, Juara grup A memang akan menghadapi runner-up terbaik. Sementara itu, juara grup B dan C akan saling bertemu di babak semifinal. Dengan demikian, The Young Elephant War akan menjadi lawan di babak empat besar.

Ini merupakan kesempatan emas buat Shin mencatatkan kemenangan pertamanya melawan Thailand. Sejauh ini, pria asal Korea Selatan itu tidak pernah membawa Indonesia mengalahkan kesebelasan terkuat di Asia Tenggara tersebut.

Shin sudah enam kali berjumpa Thailand selama menukangi Timnas Indonesia di tiga kelompok umur. Hasilnya sungguh mengenaskan. Ia sekali kalah (dalam 90 menit), dan lima kali imbang!

Halaman:
1 2
      
