Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |05:47 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023
Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 akan dibahas Okezone. Jika tidak ada perubahan jadwal, duel panas kedua tim bakal tersaji di Rayong Provincial Stadium, Kamis 24 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- lolos ke semifinal lewat jalur runner-up terbaik. Kepastian itu didapat Ramadhan Sananta dan kolega usai memperoleh tiga poin (selisih 0 gol) di fase Grup B Piala AFF U-23 2023.

Timnas Indonesia U-23

Tiga poin itu didapat Timnas Indonesia U-23 usai sukses mengalahkan Timor Leste 1-0 setelah sebelumnya tumbang dari Malaysia 1-2. Hasil ini membuat Garuda Muda menjadi runner-up terbaik karena unggul atas Kamboja (runner-up Grup A) dan Filipina (runner-up Grup C) yang sama-sama hanya mengoleksi satu poin.

Selanjutnya, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi ujian berat karena harus melawan juara Grup A, Thailand U-23, di semifinal. Sesuai jadwal, laga tersebut bakal digelar di Rayong Provincial Stadium, Kamis 24 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23 haram meremehkan skuad Gajah Perang Muda -julukan Timnas Thailand U-23- di laga nanti. Sebab, Thailand U-23 selaku tuan rumah tampil begitu perkasa di fase Grup A.

Tercatat, tim besutan Issara Sritaro itu sukses meraih poin sempurna sembilan angka dari tiga laga yang dimainkan di fase grup. Thailand U-23 menang atas Myanmar 3-0, melumat Brunei Darussalam 3-0, dan menekuk Kamboja 2-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/11/1652371/filipina-ancam-timnas-indonesia-u22-usai-cetak-kemenangan-perdana-di-sea-games-2025-zmg.webp
Filipina Ancam Timnas Indonesia U-22 usai Cetak Kemenangan Perdana di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/26/pelatih_borneo_fc_fabio_lefundes.jpg
Borneo FC Kalah Dua Kali Beruntun, Fabio Lefundes Akui Timnya Mulai Tertekan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement