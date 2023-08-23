Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023

Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. (Foto: REUTERS)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 akan dibahas Okezone. Jika tidak ada perubahan jadwal, duel panas kedua tim bakal tersaji di Rayong Provincial Stadium, Kamis 24 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- lolos ke semifinal lewat jalur runner-up terbaik. Kepastian itu didapat Ramadhan Sananta dan kolega usai memperoleh tiga poin (selisih 0 gol) di fase Grup B Piala AFF U-23 2023.

Tiga poin itu didapat Timnas Indonesia U-23 usai sukses mengalahkan Timor Leste 1-0 setelah sebelumnya tumbang dari Malaysia 1-2. Hasil ini membuat Garuda Muda menjadi runner-up terbaik karena unggul atas Kamboja (runner-up Grup A) dan Filipina (runner-up Grup C) yang sama-sama hanya mengoleksi satu poin.

Selanjutnya, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi ujian berat karena harus melawan juara Grup A, Thailand U-23, di semifinal. Sesuai jadwal, laga tersebut bakal digelar di Rayong Provincial Stadium, Kamis 24 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23 haram meremehkan skuad Gajah Perang Muda -julukan Timnas Thailand U-23- di laga nanti. Sebab, Thailand U-23 selaku tuan rumah tampil begitu perkasa di fase Grup A.

Tercatat, tim besutan Issara Sritaro itu sukses meraih poin sempurna sembilan angka dari tiga laga yang dimainkan di fase grup. Thailand U-23 menang atas Myanmar 3-0, melumat Brunei Darussalam 3-0, dan menekuk Kamboja 2-0.