Jelang PSM Makassar vs Yangon United, Bernardo Tavares Keluhkan Minimnya Persiapan

GIANYAR - Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, mengeluhkan minimnya persiapan jelang menghadapi Yangon United di Kualifikasi AFC Cup 2023-2024. Sebab, waktu yang ada cukup mepet dari laga terakhir di Liga 1.

PSM akan melawan Yangon pada Rabu (23/8/2023) pukul 18.00 WIB. Duel itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Tavares mengeluhkan minimnya waktu persiapan terutama untuk pemulihan fisik pemain. Padahal, Juku Eja diketahui terakhir kali bermain pada Jumat 18 Agustus 2023 di Liga 1 melawan Persebaya Surabaya.

BACA JUGA: Bernardo Tavares Yakin Laga PSM Makassar vs Yangon United Bakal Berlangsung Ketat

"Kami tidak memiliki cukup persiapan dan pemulihan jika dibandingkan dengan lawan kami, seperti yang biasa kami lakukan di Liga 1, ini berbeda," ucap Tavares dalam konferensi pers, Selasa 22 Agustus 2023.

"Kami akan bermain melawan salah satu tim terbaik di Myanmar, yang memiliki banyak pemain berpengalaman di Timnas Myanmar, dan juga pemain asing yang bagus, pelatih dengan sarat pengalaman, pelatih asal Jerman," imbuh pria asal Portugal itu.