Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tidak Mudah, Ini Proses Arema FC Sebelum Mantap Tunjuk Fernando Valente sebagai Pelatih Baru

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |20:58 WIB
Tidak Mudah, Ini Proses Arema FC Sebelum Mantap Tunjuk Fernando Valente sebagai Pelatih Baru
Fernando Valente jadi pelatih baru Arema FC. (Foto: Avirista Midaada/MPI)
A
A
A

MALANG - Arema FC telah mengumumkan Fernando Valente sebagai pelatih baru mereka di Liga 1 2023-2024. Penunjukkan Valente pun ternyata tidak mudah karena melalui begitu banyak proses panjang, lantas bagaimana kisahnya?

Perlu diketahui, Valente adalah ayah kandung dari gelandang Persebaya Surabaya, Ze Valente. Arema pun langsung mengontraknya selama satu musim untuk menggantikan pepran Joko Susilo yang diberhentikan dari kusi kepelathan Singo Edan.

Manajer tim Arema FC, Wiebie Dwi Andriyas menyatakan, bila Fernando Valente tidak dibebani dengan klausul kontrak pemecatan usai kalah di tiga laga, seperti pelatih-pelatih sebelumnya. Maka dari itu, manajemen memilih kontrak satu tahun dengan opsi perpanjangan bila performanya meyakinkan.

"Dikontrak satu tahun untuk klausul itu (tiga kali kekalahan dipecat) tidak ada. Kita pakai itu terus," kata Wiebie Dwi Andriyas, ditemui usai perkenalan pelatih pada Rabu sore (23/8/2023) di Stadion Gajayana, Malang.

Wiebe Dwi berharap dengan pelatih baru mampu mengangkat perfoma tim Arema FC, yang tak pernah menang dalam sembilan pertandingan terakhir dan berada di posisi terakhir klasemen sementara.

"Kita berharap beliaunya bisa memimpin di pertandingan berikutnya, sesuai dengan harapan kita supaya Arema kembali ke puncak klasemen," tambah Wiebie Dwi.

Fernando Valente

Di sisi lain, General Manajer Arema FC, Yusrinal Fitriandi menjelaskan, bila pasca kekalahan di laga melawan PSIS Semarang itu timnya langsung berkumpul seluruhnya, termasuk para pemain dan jajaran manajemen. Dari sana disepakati pembicaraan mengenai calon pengganti pelatih kepala yang jatuh pada sosok pelatih asing.

"Di situ akhirnya kita sharing kita sepakat, kita harus mencari pelatih baru dan itu pelatih asing bukan pelatih lokal," ucap Yusrinal Fitriandi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/11/1652907/uinsgd-dan-unj-juara-campus-league-futsal-the-nationals-2025-njo.webp
UINSGD dan UNJ Juara Campus League Futsal The Nationals 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/liverpool_vs_leeds_united.jpg
Fans Liverpool Tunjuk Satu Biang Kerok yang Bikin Tim Kesayangan Diimbangi Leeds United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement