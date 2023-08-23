Tidak Mudah, Ini Proses Arema FC Sebelum Mantap Tunjuk Fernando Valente sebagai Pelatih Baru

MALANG - Arema FC telah mengumumkan Fernando Valente sebagai pelatih baru mereka di Liga 1 2023-2024. Penunjukkan Valente pun ternyata tidak mudah karena melalui begitu banyak proses panjang, lantas bagaimana kisahnya?

Perlu diketahui, Valente adalah ayah kandung dari gelandang Persebaya Surabaya, Ze Valente. Arema pun langsung mengontraknya selama satu musim untuk menggantikan pepran Joko Susilo yang diberhentikan dari kusi kepelathan Singo Edan.

BACA JUGA: Pelatih Baru Arema FC Fernando Valente Ternyata Ayah dari Gelandang Persebaya Surabaya dan Pernah Latih Mykhailo Mudryk

Manajer tim Arema FC, Wiebie Dwi Andriyas menyatakan, bila Fernando Valente tidak dibebani dengan klausul kontrak pemecatan usai kalah di tiga laga, seperti pelatih-pelatih sebelumnya. Maka dari itu, manajemen memilih kontrak satu tahun dengan opsi perpanjangan bila performanya meyakinkan.

"Dikontrak satu tahun untuk klausul itu (tiga kali kekalahan dipecat) tidak ada. Kita pakai itu terus," kata Wiebie Dwi Andriyas, ditemui usai perkenalan pelatih pada Rabu sore (23/8/2023) di Stadion Gajayana, Malang.

Wiebe Dwi berharap dengan pelatih baru mampu mengangkat perfoma tim Arema FC, yang tak pernah menang dalam sembilan pertandingan terakhir dan berada di posisi terakhir klasemen sementara.

"Kita berharap beliaunya bisa memimpin di pertandingan berikutnya, sesuai dengan harapan kita supaya Arema kembali ke puncak klasemen," tambah Wiebie Dwi.

Di sisi lain, General Manajer Arema FC, Yusrinal Fitriandi menjelaskan, bila pasca kekalahan di laga melawan PSIS Semarang itu timnya langsung berkumpul seluruhnya, termasuk para pemain dan jajaran manajemen. Dari sana disepakati pembicaraan mengenai calon pengganti pelatih kepala yang jatuh pada sosok pelatih asing.

"Di situ akhirnya kita sharing kita sepakat, kita harus mencari pelatih baru dan itu pelatih asing bukan pelatih lokal," ucap Yusrinal Fitriandi.