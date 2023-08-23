Kisah Pemain Persib Bandung Suchao Nutnum, Main Sebentar tapi Berbekas di Hati Bobotoh

KISAH pemain Persib Bandung Suchao Nutnum, yang main sebentar tapi berbekas di hati bobotoh menarik untuk diketahui. Ya, dalam masa baktinya yang sebentar, Suchao Nutnum berhasil menjadi pujaan hari para bobotoh.

Suchao Nutnum merupakan pemain berkebangsaan Thailand yang pernah membela Persib di musim 2009-2010 dengan status pinjaman Meski begitu, kontribusinya di lini tengah tidaklah main-main.

Nutnum lahir di Sai Yok, Thailand, 17 Mei 1983. Berposisi sebagai gelandang tengah, Suchao Nutnum memulai karir di klub asal Thailand, TOT SC.

Pada bulan November 2009, Persib yang terseok-seok di Indonesia Super League (ISL) meminjam Nutnum dari TOT SC selama 3 bulan. Harapannya, Suchao Nutnum akan tampil bersinar seperti pemain Thailand Persib sebelumnya, Sinthaweechai Hathairattanakool.

Benar saja, hanya dalam beberapa hari, Suchao Nutnum langsung membalas ekspektasi tersebut. Melakoni debut di laga menghadapi Pelita Jaya pada 21 November 2009, Nutnum sukses melesakkan 1 gol dan membawa Pangeran Biru menang 2-1.

Selepas laga itu, Nutnum lantas menjadi pemain yang diandalkan. Visi bermainnya yang sangat baik membuat duet Cristian Gonzales dan Hilton Moreira di lini depan menjadi sangat mematikan. Tak ayal, Persib juga merangsek naik menuju papan atas.

Tidak hanya di atas lapangan, kedatangan Suchao Nutnum ke Persib juga berpengaruh ke luar lapangan. Parasnya yang tampan turut menarik para bobotoh perempuan untuk datang ke stadion. Penampilannya yang memikat juga lantas membuat jersey bernomor 15 miliknya laris di pasaran.