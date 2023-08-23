Kisah Cinta Bomber Persib Bandung David Da Silva dengan Fanny Pacanaro

KISAH cinta bomber Persib Bandung, David Da Silva dengan Fanny Pacanaro menarik untuk diulas.

Seperti kata pepatah, di balik laki-laki yang sukses, ada perempuan yang hebat di belakangnya. Itulah ungkapan yang sesuai untuk menggambarkan kisah cinta David Da Silva dan sang istri, Fanny Pacanaro.

Ya, David dan Fanny telah menikah pada tahun 2016 lalu. Dari pernikahan itu, keduanya telah dikaruniai dua buah hati yang diberi nama David Pacanaro Da Silva dan Olivia Pacanaro Da Silva.

Menjadi seorang istri dari pemain yang berkiprah di luar negeri membuat keduanya harus menjalani hubungan jarak jauh alias LDR. Meski begitu, keduanya tampak tetap harmonis dan bahagia.

Menilik dari instagram pribadi Fanny Pacanaro, saat jeda kompetisi, David Da Silva akan pulang ke negaranya, Brasil. Pada momen ini, David akan memanfaatkan waktu untuk berkumpul bersama kedua anaknya serta istrinya.

Beberapa kali, Fanny juga berkunjung ke Indonesia untuk mendukung sang suami secara langsung.

Dalam beberapa unggahan di instagramnya, Fanny Pacanaro terlihat mengunggah kebersamaannya dengan David dengan tulisan romantis di keterangannya. Di sisi lain, David akan senantiasa memberi komentar cinta di unggahan-unggahan istrinya.

Tak ayal, dengan komunikasi yang dijaga dengan baik ini, hubungan keduanya menjadi sangat harmonis.

Tidak hanya itu, Fanny dan David juga kerap berbagi hadiah. Salah satunya, pada Desember 2022 lalu Fanny menghadiahkan sebuah wig pada David. Hal ini sontak membuat keduanya tertawa terbahak-bahak.