HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Lengkap Madura United di Liga 1 2023-2024

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |22:00 WIB
Jadwal Lengkap Madura United di Liga 1 2023-2024
Madura United tampil di Liga 1 2023-2024 (Foto: Madura United)
A
A
A

JADWAL lengkap Madura United di Liga 1 2023-2024 yang tengah bergulir. Ini menjadi informasi bagi pendukung Madura United selama melakoni pertandingan Liga 1 2023-2024.

Terbaru Madura United akan hadapi Bhayangkara FC pada, Jumat (25/08/23). Di atas kertas, Laskar Sape Kerrab – julukan Madura United – lebih diunggulkan. Madura United sendiri sedang memuncaki klasemen Liga 1 2023-2024 pada saat ini.

Madura United

Hingga saat ini Madura United telah meraih 6 kali menang, 1 seri, dan 2 kali kalah. Sementara, Bhayangkara FC baru meraih satu kali kemenangan dan berada di peringkat kedua dari bawah. Meski demikian segala kemungkinan dapat terjadi.

Annisa Zhafarina selaku Direktur Madura United mengingatkan kepada anak asuhnya untuk tidak tinggi hati dan mengencangkan performa.

Berikut jadwal lengkap Madura United di Liga 1 2023/204 lengkap dengan hasil pertandingan:

1. Minggu, 2 Jul 2023, 15:00

(Persib Bandung 1 – 1 Madura United)

2. Minggu, 9 Jul 2023, 15:00

(Madura United 3 – 2 Persik Kediri)

3. Sabtu, 15 Jul 2023, 19:00

(Bali United 2 – 1 Madura United)

4. Minggu, 23 Jul 2023, 19:00

(Madura United 4 – 3 Persis Solo)

5. Minggu, 30 Jul 2023, 19:00

(Barito Putera 1 – 2 Madura United)

6. Sabtu, 5 Agu 2023, 19:00

(Madura United 1 – 0 PSIS Semarang)

7. Rabu, 9 Agu 2023, 19:00

(RANS Nusantara 3 – 1 Madura United)

8. Minggu, 13 Agu 2023, 19:00

(Madura United 2 – 0 Persija Jakarta)

9. Sabtu, 19 Agu 2023, 15:00

(Persikabo 0 – 3 Madura United)

10. Jumat, 25 Agu 2023, 15:00

(Madura United – Bhayangkara)

11. Jumat, 1 Sep 2023, 15:00

(Persita Tangerang – Madura United)

12. Minggu, 17 Sep 2023, 15:00

(Madura United – Persebaya Surabaya)

