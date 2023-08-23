Advertisement
LIGA INDONESIA

Kenapa Gali Freitas Tidak Masuk Skuad Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |18:25 WIB
Kenapa Gali Freitas Tidak Masuk Skuad Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023?
Gali Freitas tetap bersama PSIS Semarang saat Timor Leste U-23 berjuang di Piala AFF U-23 2023. (Foto: Instagram/galifreitas21)
KENAPA Gali Freitas tidak masuk skuad Timor Leste di Piala AFF U-23 2023? Mungkin pertanyaan ini sempat terlintas di benak para pencinta sepakbola Indonesia.

Sebab Federasi Sepak Bola Timor Leste (FFTL) justru membiarkan pemain pemain berusia 18 tahun itu bermain di PSIS Semarang. Padahal secara kualitas Gali Freitas merupakan salah satu pemain terbaik yang dimiliki Timor Leste.

Berbeda dengan PSSI yang berusaha memanggil pemain Timnas Indonesia U-23 terbaik untuk berlaga di Piala AFF U-23 2023 di Thailand pada Agustus ini. Pemanggilan pemain Timnas Indonesia U-23 ini nyatanya sempat menuai kontroversi dengan klub Liga 1.

Perlu diketahui, FFTL justru tidak memanggil pemain terbaiknya yang tengah berkarier di luar negeri. Salah satunya adalah Gali Freitas. Pemain Timnas Timor Leste itu justru terlihat sibuk dengan PSIS Semarang.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran Gali Freitas sangat berpengaruh bagi PSIS Semarang. Sejauh ini ia telah membukukan 3 gol dan 4 assist dalam 9 pertandingan bersama klub bertajuk Laskar Mahesa Jenar di Liga 1 2023-2024.

Gali Freitas kini perkuat PSIS Semarang

Gali Freitas juga telah membawa PSIS Semarang unggul 4-1 dari Dewa United di Indomilk Arena pada, Senin 14 Agustus 2023 lalu. Pada pertandingan tersebut, Gali menyumbang 1 gol dan 2 assist.

Yoyok Sukawi selaku CEO PSIS Semarang menjelaskan bahwa alasan kenapa Gali Freitas tidak masuk skuad Timor Leste di Piala AFF U-23 2023 karena FFTL tidak ingin mengganggu aktivitas sang pemain di klubnya saat ini.

