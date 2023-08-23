Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Lengkap Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |21:26 WIB
Jadwal Lengkap Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024
Persebaya Surabaya tampil di Liga 1 2023-2024 (Foto: Twitter/persebayaupdate)
A
A
A

BAGI kamu para pendukung klub sepakbola Persebaya Surabaya sebaiknya jangan lewatkan jadwal lengkap Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024. Pasalnya, Liga 1 2023-2024 hadir dengan format kompetisi yang berbeda.

Dalam pertandingan musim ini akan dibagi dalam dua kategori yaitu Reguler Series dan Championship Series. Pada Reguler Series akan ada 18 tim dalam liga 1 yang akan menghadapi total 34 pertandingan dalam semusim. Lalu selanjutnya di akhir ada terdapat 4 tim di klasemen akhir yang berhak lolos dalam Championship Series.

Persebaya Surabaya

Pada musim sebelumnya Persebaya Surabaya menduduki peringkat enam klasemen akhir. Tentu target yang akan disematkan pada musim ini cenderung tinggi dan pede membawa kemenangan. Bagi kamu yang penasaran maka Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (23/08/2023) terkait jadwal terlengkap Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024.

Melansir dari laman resmi Persebaya.id, inilah berbagai jadwal pertandingan terlengkap BRI Liga 1 2023-2024.

Jadwal Lengkap Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024

Jadwal Persebaya Surabaya Bulan Agustus 2023

04/08/23 – Persebaya 1-2 Persikabo 1973

08/08 /23 – Bhayangkara FC 1-2 Persebaya

12/08 /23 – Persebaya 1-0 Persita Tangerang

20/08 /23 – Persebaya 1-0 PSM Makassar

26/08 /23 – PSS Sleman vs Persebaya

Jadwal Persebaya Surabaya Bulan September 2023

03/09/23 – Persebaya vs Borneo FC Samarinda

17/09/23 – Madura United vs Persebaya

23/09/23 – Persebaya vs Arema FC

30/09/23 – Dewa United vs Persebaya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/11/1652903/diramaikan-bintang-futsal-indonesia-mills-akhirnya-hadir-di-palembang-jpy.webp
Diramaikan Bintang Futsal Indonesia, Mills Akhirnya Hadir di Palembang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/ayah_pratama_arhan_meninggal_dunia.jpg
Timnas Indonesia Berduka! Pemain hingga Indra Sjafri Kirim Doa untuk Almarhum Ayah Pratama Arhan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement