BAGI kamu para pendukung klub sepakbola Persebaya Surabaya sebaiknya jangan lewatkan jadwal lengkap Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024. Pasalnya, Liga 1 2023-2024 hadir dengan format kompetisi yang berbeda.
Dalam pertandingan musim ini akan dibagi dalam dua kategori yaitu Reguler Series dan Championship Series. Pada Reguler Series akan ada 18 tim dalam liga 1 yang akan menghadapi total 34 pertandingan dalam semusim. Lalu selanjutnya di akhir ada terdapat 4 tim di klasemen akhir yang berhak lolos dalam Championship Series.
Pada musim sebelumnya Persebaya Surabaya menduduki peringkat enam klasemen akhir. Tentu target yang akan disematkan pada musim ini cenderung tinggi dan pede membawa kemenangan. Bagi kamu yang penasaran maka Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (23/08/2023) terkait jadwal terlengkap Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024.
Melansir dari laman resmi Persebaya.id, inilah berbagai jadwal pertandingan terlengkap BRI Liga 1 2023-2024.
Jadwal Lengkap Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024
Jadwal Persebaya Surabaya Bulan Agustus 2023
04/08/23 – Persebaya 1-2 Persikabo 1973
08/08 /23 – Bhayangkara FC 1-2 Persebaya
12/08 /23 – Persebaya 1-0 Persita Tangerang
20/08 /23 – Persebaya 1-0 PSM Makassar
26/08 /23 – PSS Sleman vs Persebaya
Jadwal Persebaya Surabaya Bulan September 2023
03/09/23 – Persebaya vs Borneo FC Samarinda
17/09/23 – Madura United vs Persebaya
23/09/23 – Persebaya vs Arema FC
30/09/23 – Dewa United vs Persebaya