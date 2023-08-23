Jadwal Lengkap Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024

BAGI kamu para pendukung klub sepakbola Persebaya Surabaya sebaiknya jangan lewatkan jadwal lengkap Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024. Pasalnya, Liga 1 2023-2024 hadir dengan format kompetisi yang berbeda.

Dalam pertandingan musim ini akan dibagi dalam dua kategori yaitu Reguler Series dan Championship Series. Pada Reguler Series akan ada 18 tim dalam liga 1 yang akan menghadapi total 34 pertandingan dalam semusim. Lalu selanjutnya di akhir ada terdapat 4 tim di klasemen akhir yang berhak lolos dalam Championship Series.

Pada musim sebelumnya Persebaya Surabaya menduduki peringkat enam klasemen akhir. Tentu target yang akan disematkan pada musim ini cenderung tinggi dan pede membawa kemenangan. Bagi kamu yang penasaran maka Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (23/08/2023) terkait jadwal terlengkap Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024.

Melansir dari laman resmi Persebaya.id, inilah berbagai jadwal pertandingan terlengkap BRI Liga 1 2023-2024.

Jadwal Lengkap Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024

Jadwal Persebaya Surabaya Bulan Agustus 2023

04/08/23 – Persebaya 1-2 Persikabo 1973

08/08 /23 – Bhayangkara FC 1-2 Persebaya

12/08 /23 – Persebaya 1-0 Persita Tangerang

20/08 /23 – Persebaya 1-0 PSM Makassar

26/08 /23 – PSS Sleman vs Persebaya

Jadwal Persebaya Surabaya Bulan September 2023

03/09/23 – Persebaya vs Borneo FC Samarinda

17/09/23 – Madura United vs Persebaya

23/09/23 – Persebaya vs Arema FC

30/09/23 – Dewa United vs Persebaya