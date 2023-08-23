Pelatih Baru Arema FC Fernando Valente Ternyata Ayah dari Gelandang Persebaya Surabaya dan Pernah Latih Mykhailo Mudryk

PELATIH baru Arema FC Fernando Valente ternyata ayah dari gelandang Persebaya Surabaya, Ze Valente. Selain itu, pelatih asal Portugal berusia 64 tahun itu juga pernah melatih gelandang serang Chelsea, Mykhailo Mudryk.

Pria bernama lengkap Jose Fernando Martins Valente itu resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Arema FC pada Rabu (23/8/2023) ini. Sepanjang kariernya, Valente kerap menukangi tim-tim dari Liga Portugal.

Berdasarkan rekan jejak di laman transfermarkt, terakhir kali Fernando Valente menukangi Estoril U-23 pada musim 2022-2023. Di Estoril U-23, Fernando Valente menukangi di 7 pertandingan dengan hasil dua kali menang, tiga kali menelan hasil imbang, dan dua kekalahan. Ia melatih selama 85 hari di Estoril U-23.

Sebelumnya, Valennte pernah menukangi tim Shakthar Donetsk U-19 pada 2021-2022. Tak banyak catatan statistik selama ia menukangi tim Shaktar Donetsk U-19 ini.

Ia mengawali kariernya sebagai pelatih di tim Freamunde di musim 1992-1993, kemudian berlanjut ke tim Paredes di Liga Portugal di musim 2001-2002, AD Lousada di musim 2003-2004. Berikutnya ia kembali ke Paredes dua musim berturut-turut yakni musim 2008-2009 dan 2010-2011.