HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Carlos Fortes, Pensiunkan Nomor Punggung 9 untuk Hormati Eks Striker PSIS Semarang

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |16:56 WIB
Kisah Carlos Fortes, Pensiunkan Nomor Punggung 9 untuk Hormati Eks Striker PSIS Semarang
Kisah Carlos Fortes yang pesiunkan nomor punggung 9. (Foto: PSIS Semarang)
A
A
A

KISAH Carlos Fortes penisunkan nomor punggung 9 untuk hormati eks striker PSIS Semarang menarik untuk diulas. Diketahui, penyerang asal Portugal ini sempat menjadi buah bibir sebelum memutuskan hijrah ke Laskas Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang.

Carlos Fortes diketahui sempat berseteru dengan manajemen Arema FC perihal kontrak. Kendati demikian, pada akhirnya, semua mereda dan Fortes resmi bergabung dengan PSIS Semarang. Di PSIS Semarang, Fortes awalnya menggunakan nomor punggung 9.

Carlos Fortes

Namun pada awal Liga 1 2023-2024, Carlos Fortes pensiunkan nomor punggung 9 untuk hormati eks striker PSIS. Pemain berusia 28 tahun itu pun mengubah nomor punggungnya menjadi 90.

Hal ini diketahui ketika Carlos Fortes turun sebagai pemain dalam laga uji coba melawan klub asal Kamboja, Phnom Penh Cown FC. Laga itu digelar di Stadion Jatidiri pada Sabtu 24 Juni 2023.

Dipensiunkannya nomor punggung 9 ini rupanya atas keputusan manajemen PSIS. Pasalnya, nomor tersebut lekat dengan mendiang Erik Dwi Ermawansyah, striker PSIS yang menjadi pilar Laskar Mahesa Jenar saat promosi ke Liga 1 pada 2017.

Halaman:
1 2
      
