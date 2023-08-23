Persib Bandung vs RANS Nusantara FC: Arsan Makarin Ungkap Kondisinya Usai Alami Pendarahan di Kepala saat Lawan PSIS Semarang

BANDUNG – Pemain muda Persib Bandung, Arsan Makarin, mengungkap kondisinya jelang duel melawan RANS Nusantara FC dalam pekan ke-10 Liga 1 2023-2024. Pasalnya, Arsan diketahui sempat mengalami pendarahan di kepala saat mentas di duel PSIS Semarang vs Persib Bandung pada akhir pekan lalu.

Ya, Arsan Makarin sempat mengalami pendarahan di bagian pelipis mata kirinya usai dilanggar keras kiper PSIS, Adi Satryo. Insiden itu terjadi di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu 20 Agustus 2023.

Kini, Arsan Makarin mengaku kondisi pelipis mata kirinya sudah membaik. Bahkan, dia yakin akan kembali normal dalam 2-3 hari ke depan.

"Kondisi bekas kemarin sih masih luka sedikit, tinggal sedikit lagi, mungkin 2-3 hari lagi juga sudah baik, sudah normal lagi. Cuma agak masih sakit-sakit badan karena jatuh kan. (Untuk) pusing, Alhamdulillah sudah enggak," ungkap Arsan Makarin di Stadion GBLA, Rabu (23/8/2023).

Arsan memastikan tidak menaruh dendam kepada Adi Satrio. Sebab menurutnya, pelanggaran seperti itu sudah menjadi hal yang lumrah dalam pertandingan sepakbola.

"Adi Satrio juga sebenarnya saat masih di Semarang sudah meminta maaf langsung ke pribadi Arsan setelah pertandingan. Karena memang enggak sengaja juga. Hal biasalah di sepakbola," jelas Arsan.