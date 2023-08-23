Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

4 Pemain Persib Bandung Tuai Pujian dari Bojan Hodak Jelang Duel Kontra RANS Nusantara FC

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |14:34 WIB
4 Pemain Persib Bandung Tuai Pujian dari Bojan Hodak Jelang Duel Kontra RANS Nusantara FC
Bojan Hodak puji 4 pemain Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, melempar pujian untuk empat pemainnya. Sanjungan itu diberikan jelang duel Persib Bandung vs RANS Nusantara FC yang akan bergulir pada pekan ke-10 Liga 1 2023-2024.

Keempat pemain Maung Bandung -julukan Persib- yang disanjung Bojan Hodak adalah Arsan Makarin, Kakang Rudianto, Ryan Kurnia, dan Frets Butuan. Menurut pelatih asal Kroasia itu, keempat pemain tersebut berhasil unjuk gigi saat mentas pada pekan lalu.

Kakang Rudianto

Diketahui, Persib Bandung berduel melawan PSIS Semarang pada pekan ke-9 Liga 1 2023-2023. Laga itu digelar di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu 20 Agustus 2023 malam WIB. Hasilnya, Persib menang dengan skor tipis 2-1.

"Bukan hanya (Arsan dan Kakang), tapi ada 3-4 pemain lainnya yang bisa menambah kedalaman tim, memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Ryan bermain bagus di 10 menit akhir, Frets juga bermain bagus," kata Bojan Hodak di Stadion GBLA, Rabu (23/8/2023).

Halaman:
1 2
      
