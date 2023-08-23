FA Resmi Cabut Kartu Merah Alexis Mac Allister Usai Banding Liverpool Diterima

LIVERPOOL – Fans Liverpool boleh merasa lega karena pemain anyar mereka, yakni Alexis Mac Allister dipastikan terbebas dari hukuman kartu merah. Sebab banding Liverpool terhadap kartu merah yang didapatkan Mac Allister itu resmi dicabut oleh Federasi Sepakbola Inggris (FA).

Seperti yang diketahui, Mac Allister menerima kartu merah saat Liverpool menjamu Bournemouth pada pekan kedua Liga Inggris 2023-2024 di Anfield, Liverpool, Sabtu 19 Agustus 2023 lalu. Pada laga tersebut, tim berjuluk The Reds berhasil menang dengan skor 3-1.

Kala itu, Mac Allister melakukan pelanggaran terhadap pemain Bournemouth, Ryan Christie. Wasit Thomas Bramall langsung mengganjar pemain keturunan Irlandia itu dengan kartu merah.

Para penggawa Liverpool kemudian menghujani wasit dengan protes keras. Pasalnya, jika dilihat dari tayangan ulang, pelanggaran tersebut nampak 50:50 dan seharusnya cukup diganjar dengan kartu kuning saja.

Kartu merah langsung tersebut membuat Mac Allister dijatuhi larangan bermain sebanyak tiga laga. Pihak Liverpool kemudian melayangkan banding kepada pihak FA.

FA kemudian menerima banding manajemen Liverpool. Diputuskan bahwa kartu merah Mac Allister dicabut dan diperbolehkan tampil pada laga selanjutnya.