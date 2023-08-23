Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

FA Resmi Cabut Kartu Merah Alexis Mac Allister Usai Banding Liverpool Diterima

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |18:44 WIB
FA Resmi Cabut Kartu Merah Alexis Mac Allister Usai Banding Liverpool Diterima
Momen Alexis Mac Allister terkena kartu merah di laga Liverpool vs Bournemouth. (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL – Fans Liverpool boleh merasa lega karena pemain anyar mereka, yakni Alexis Mac Allister dipastikan terbebas dari hukuman kartu merah. Sebab banding Liverpool terhadap kartu merah yang didapatkan Mac Allister itu resmi dicabut oleh Federasi Sepakbola Inggris (FA).

Seperti yang diketahui, Mac Allister menerima kartu merah saat Liverpool menjamu Bournemouth pada pekan kedua Liga Inggris 2023-2024 di Anfield, Liverpool, Sabtu 19 Agustus 2023 lalu. Pada laga tersebut, tim berjuluk The Reds berhasil menang dengan skor 3-1.

Kala itu, Mac Allister melakukan pelanggaran terhadap pemain Bournemouth, Ryan Christie. Wasit Thomas Bramall langsung mengganjar pemain keturunan Irlandia itu dengan kartu merah.

Para penggawa Liverpool kemudian menghujani wasit dengan protes keras. Pasalnya, jika dilihat dari tayangan ulang, pelanggaran tersebut nampak 50:50 dan seharusnya cukup diganjar dengan kartu kuning saja.

Momen Mac Allister terkena kartu merah di laga Liverpool vs Bournemouth

Kartu merah langsung tersebut membuat Mac Allister dijatuhi larangan bermain sebanyak tiga laga. Pihak Liverpool kemudian melayangkan banding kepada pihak FA.

FA kemudian menerima banding manajemen Liverpool. Diputuskan bahwa kartu merah Mac Allister dicabut dan diperbolehkan tampil pada laga selanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/51/1652765/sea-games-202-tim-bulu-tangkis-beregu-putri-indonesia-lolos-semifinal-usai-sikat-myanmar-npg.webp
SEA Games 202: Tim Bulu Tangkis Beregu Putri Indonesia Lolos Semifinal usai Sikat Myanmar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/02/bek_timnas_indonesia_justin_hubner.jpg
Pelatih Fortuna Sittard Ngamuk! Sebut Justin Hubner Sangat Bodoh
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement