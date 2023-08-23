Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liga Inggris 2023-2024: Wasit Michael Oliver Resmi Diistirahatkan Usai Bikin Rusuh di Laga Tottenham Hotspur vs Manchester United

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |18:44 WIB
Liga Inggris 2023-2024: Wasit Michael Oliver Resmi Diistirahatkan Usai Bikin Rusuh di Laga Tottenham Hotspur vs Manchester United
Wasit Michael Oliver bikin keputusan yang kontroversial di laga Tottenham Hotspur vs Manchester United (Foto: Twitter/utreport)
A
A
A

WASIT Michael Oliver resmi diistirahatkan usai bikin rusuh di laga Tottenham Hotspur vs Manchester United pada pekan kedua Liga Inggris 2023-2024. Sang pengadil lapangan mengambil keputusan kontroversial dalam laga itu.

Michael Oliver mencuri perhatian dalam pertandingan yang digelar di Tottenham Hotspur Stadium, London, Sabtu 19 Agustus 2023 lalu. Tercatat, ada dua keputusannya yang dipermasalahkan.

Tottenham Hotspur vs Manchester United

Insiden pertama terjadi pada menit 26, ketika Oliver mengabaikan insiden handsball yang dilakukan Cristian Romero di kotak penalti. Ketika itu, tembakan Alejandro Garnacho mengenai lengan rekan setimnya di Timnas Argentina itu.

Video Assistant Referee (VAR) sempat meninjaunya namun Oliver tetap tidak memberikan penalti. Insiden kedua terjadi pada menit ke-38 ketika Oliver enggan meladeni protes Bruno Fernandes soal kartu kuning untuk Antony.

Alih-alih mendengarkan protes, Oliver malah mengganjar pemain asal Portugal itu dengan kartu kuning. Man United sendiri takluk 0-2 dari Tottenham pada laga tersebut.

PGMOL kemudian memutuskan untuk mengistirahatkan Oliver. Nama wasit berusia 38 tahun itu tidak tercantum pada daftar ofisial yang bertugas di pekan ketiga Liga Inggris 2023-2024.

Sebelumnya, Bruno Fernandes sempat memberi kecaman keras terhadap kepemimpinan Oliver dan para pembantunya di laga tersebut. Sang gelandang menuntut pihak PGMOL meminta maaf secara terbuka kepada Man United.

“Anda harus bertanya padanya (wasit Michael Oliver). Mereka harus mulai melakukan wawancara setelah pertandingan agar mereka bisa menjelaskannya sendiri,” kata Bruno dilansir Daily Express, Rabu (23/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/51/1652781/berlaga-di-pro-liga-2026-klub-voli-perumda-tirta-bhagasasi-jadi-tim-terbaik-jabar-2025-frb.webp
Berlaga di Pro Liga 2026, Klub Voli Perumda Tirta Bhagasasi Jadi Tim Terbaik Jabar 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/02/bek_timnas_indonesia_justin_hubner.jpg
Pelatih Fortuna Sittard Ngamuk! Sebut Justin Hubner Sangat Bodoh
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement