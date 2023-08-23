Liga Inggris 2023-2024: Wasit Michael Oliver Resmi Diistirahatkan Usai Bikin Rusuh di Laga Tottenham Hotspur vs Manchester United

WASIT Michael Oliver resmi diistirahatkan usai bikin rusuh di laga Tottenham Hotspur vs Manchester United pada pekan kedua Liga Inggris 2023-2024. Sang pengadil lapangan mengambil keputusan kontroversial dalam laga itu.

Michael Oliver mencuri perhatian dalam pertandingan yang digelar di Tottenham Hotspur Stadium, London, Sabtu 19 Agustus 2023 lalu. Tercatat, ada dua keputusannya yang dipermasalahkan.

Insiden pertama terjadi pada menit 26, ketika Oliver mengabaikan insiden handsball yang dilakukan Cristian Romero di kotak penalti. Ketika itu, tembakan Alejandro Garnacho mengenai lengan rekan setimnya di Timnas Argentina itu.

Video Assistant Referee (VAR) sempat meninjaunya namun Oliver tetap tidak memberikan penalti. Insiden kedua terjadi pada menit ke-38 ketika Oliver enggan meladeni protes Bruno Fernandes soal kartu kuning untuk Antony.

Alih-alih mendengarkan protes, Oliver malah mengganjar pemain asal Portugal itu dengan kartu kuning. Man United sendiri takluk 0-2 dari Tottenham pada laga tersebut.

PGMOL kemudian memutuskan untuk mengistirahatkan Oliver. Nama wasit berusia 38 tahun itu tidak tercantum pada daftar ofisial yang bertugas di pekan ketiga Liga Inggris 2023-2024.

Sebelumnya, Bruno Fernandes sempat memberi kecaman keras terhadap kepemimpinan Oliver dan para pembantunya di laga tersebut. Sang gelandang menuntut pihak PGMOL meminta maaf secara terbuka kepada Man United.

“Anda harus bertanya padanya (wasit Michael Oliver). Mereka harus mulai melakukan wawancara setelah pertandingan agar mereka bisa menjelaskannya sendiri,” kata Bruno dilansir Daily Express, Rabu (23/8/2023).