HOME BOLA LIGA INGGRIS

Baru Gabung Manchester United Langsung Cedera, Mason Mount Ngaku Frustrasi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |14:00 WIB
Baru Gabung Manchester United Langsung Cedera, Mason Mount Ngaku Frustrasi
Pemain Manchester United, Mason Mount. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Pemain anyar Manchester United, Mason Mount dipastikan harus beristirahat sejenak hingga bulan depan karena mengalami cedera. Kabar tersebut ternyata membuat Mount frustrasi karena cedera disaat dirinya ingin membuktikan diri bersama klub barunya tersebut.

Ya, Mount dipastikan harus menepi sejenak. Kabar itu disampaikan oleh pihak Setan Merah -julukan Man United. Setidaknya, Mount harus menepi hingga bulan depan atau tepatnya September karena cedera yang dialaminya. Adapun cedera tersebut didapat mantan pemain Chelsea itu kala Man United melawan Tottenham Hotspur pada pekan lalu.

Dengan begitu, dipastikan pemain asal Inggris itu harus absen di laga kontra Nottingham Forest pada pekan ke-3 Liga Inggris 2023-2024. Hanya saja, pihak Man United tidak menyebut secara rinci cedera apa yang dialami Mount.

“Mason Mount akan melewatkan pertandingan hari Sabtu melawan Nottingham Forest karena cedera yang dialaminya dalam pertemuan akhir pekan lalu dengan Tottenham Hotspur,” tulis pernyataan Man United dalam situs resminya, Rabu (23/8/2023).

“Keluhan kecil ini diperkirakan akan membuat Mount absen hingga jeda internasional bulan depan,” sambungnya.

Mason Mount

Mount mengaku frustrasi dengan cedera yang dialaminya ini. Namun, dia mencoba untuk tegar dan tetap mendukung rekan-rekan setimnya. Dia pun berharap bisa pulih cepat dari cedera yang menghantuinya.

Halaman:
1 2
      
