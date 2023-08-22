Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023

RAYONG - Dewi fortuna masih memihak Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Bagaimana tidak, Garuda Muda berhasil melaju ke babak semifinal dengan status runner-up terbaik.

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi juara Grup A yakni Thailand U-23. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan di Stadion Provinsi Rayong pada Kamis 24 Agustus 2023.

Pasukan Shin Tae-yong memastikan tempat ke babak empat besar lewat jalur runner-up terbaik. Timnas Indonesia U-23 mengumpulkan tiga angka di fase grup.

Timnas Indonesia U-23 total membukukan satu kemenangan dan satu kekalahan selama fase grup. Beckham Putra dan rekan-rekan takluk 1-2 dari Malaysia U-23 di laga pertama.

Garuda Muda kemudian bangkit di laga kedua kontra Timor Leste dengan kemenangan tipis 1-0. Dengan demikian, Timnas Indonesia U-23 menjadi runner-up terbaik dengan koleksi tiga angka atau lebih baik dari Filipina U-23 dan Kamboja U-23 yang sama-sama hanya mengumpulkan satu poin.

Sementara Thailand U-23 tampil begitu superior di fase grup. Tim Gajah Perang meraih poin sempurna sembilan angka dari tiga laga yang dimainkan.