Bernardo Tavares Yakin Laga PSM Makassar vs Yangon United Bakal Berlangsung Ketat

BERNARDO Tavares yakin laga PSM Makassar vs Yangon United bakal berlangsung ketat. Ini merupaka laga Kualifikasi Piala AFC 2023-2024.

Juku Eja – julukan PSM Makassar – bakal menghadapi tim asa Myanmar itu pada kualifikasi Piala AFC 2023-2024. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (23/8/2023) sore WIB.

Jika ingin tampil di Piala AFC, PSM Makassar perlu mengalahkan Yangon United. Namun, Bernardo Tavares memperkirakan laga akan berlangsung alot di antara kedua tim.

Menurut Bernardo, materi pemain Yangon United memiliki kualitas yang amat mumpuni. Pelatih asal Portugal itu menyebut Yangon United memiliki pemain lokal dan pemain asing dengan kualitas yang sama baiknya.

“Kami akan bermain melawan salah satu tim terbaik di Myanmar, yang memiliki banyak pemain berpengalaman di Timnas Myanmar, dan juga pemain asing yang bagus, pelatih dengan sarat pengalaman, pelatih asal Jerman,” kata Bernardo pada konferensi pers, Selasa (22/8/2023).

“Jadi akan menjadi laga yang alot, mereka datang tentu saja untuk menang, jadi kami harus menampilkan permainan bagus agar mendapat hasil bagus esok hari,” ucapnya menambahkan.

“Betul, tim ini kuat dan pemainnya sarat pengalaman, punya pemain asing bagus, pemain lokal bagus, penyelesaian akhirnya juga bagus,” lanjut arsitek berusia 43 tahun itu.

Selain itu, Bernardo yakin Yangon United datang ke Bali tidak untuk berlibur, melainkan berusaha meraih tiket ke Piala AFC. Oleh karena itu, Yakob Sayuri dan kolega perlu memperlihatkan hasrat yang lebih tinggi untuk meraih kemenangan.