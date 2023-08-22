4 Negara yang Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Timnas Indonesia U-23!

Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Malaysia U-23, 2 dari 4 negara yang lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. (Foto: Twitter/@famalaysia)

SEBANYAK 4 negara yang lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 akan diulas Okezone. Fase Grup Piala AFF U-23 2023 baru saja rampung pada Selasa (22/8/2023) malam WIB.

Alhasil, sudah diketahui tim-tim mana saja yang tersingkir dan lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Lantas, siapa saja negara yang lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023?

Berikut 4 negara yang lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023:

4. Timnas Thailand U-23





Timnas Thailand U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 setelah fiinis sebagai juara Grup A. Skuad asuhan Issara Sritaro itu menyapu bersih tiga pertandingan fase grup dengan kemenangan.

Berturut-turut, Thailand U-23 menang 3-0 atas Myanmar U-23 dan Brunei U-23, serta menghancurkan Kamboja U-23 dengan skor 2-0. Di semifinal Piala AFF U-23 2023, Thailand U-23 akan menghadapi runner-up terbaik yang akan dibahas di akhir artikel.

3. Timnas Malaysia U-23





Meski menunjukan hasil minor di SEA Games 2023, bukan ukuran bahwa Timnas Malaysia U-23 juga tampil buruk di Piala AFF U-23 2023. Terbukti, skuad asuhan Elangowan Elavarasan ini sanggup finis sebagai juara Grup B, mengungguli Timnas Indonesia U-23 dan Timor Leste U-23.

Skuad Harimau Muda tercatat menang 2-1 atas Timnas Indonesia U-23 dan menumbangkan Timor Leste 3-1. Di semifinal Piala AFF U-23 2023 yang berlangsung Kamis 24 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB, Malaysia U-23 akan menantang Vietnam U-23.