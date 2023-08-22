Klasemen Akhir Grup C Piala AFF U-23 2023: Sapu Bersih Kemenangan, Vietnam U-23 Juara Grup

RAYONG - Timnas Vietnam U-23 memastikan diri sebagai juara Grup C Piala AFF U-23 2023. Golden Stars Warriors menyapu bersih dua laga grup dengan kemenangan.

Hasil ini sekaligus memastikan langkah Timnas Vietnam U-23 melaju ke babak semifinal Piala AFF U-23 2023. Nguyen Huu Tuan dan rekan-rekan akan menghadapi Malaysia di babak empat besar.

Timnas Vietnam U-23 mengoleksi poin sempurna dengan enam angka. Sementara di peringkat kedua ada Filipina yang sama-sama meraih satu angka dengan Laos di urutan ketiga.

Pada laga pembuka Grup, Vietnam U-23 tampil superior dengan mengalahkan Laos. Pasukan Hoang Anh Tua menang meyakinkan dengan skor akhir 4-1.

Tren positif Timnas Vietnam U-23 kemudian berlanjut ke laga kedua Grup C menghadapi Filipina U-23 yang baru saja berlangsung. The Azkals -julukan Timnas Filipina- menjadi korban Vietnam U-23 berikutnya.