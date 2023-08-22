Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Akhir Grup C Piala AFF U-23 2023: Sapu Bersih Kemenangan, Vietnam U-23 Juara Grup

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |22:11 WIB
Klasemen Akhir Grup C Piala AFF U-23 2023: Sapu Bersih Kemenangan, Vietnam U-23 Juara Grup
Timnas Vietnam U-23 juara Grup C Piala AFF U-23 2023 (Foto: Instagram)
A
A
A

RAYONG - Timnas Vietnam U-23 memastikan diri sebagai juara Grup C Piala AFF U-23 2023. Golden Stars Warriors menyapu bersih dua laga grup dengan kemenangan.

Hasil ini sekaligus memastikan langkah Timnas Vietnam U-23 melaju ke babak semifinal Piala AFF U-23 2023. Nguyen Huu Tuan dan rekan-rekan akan menghadapi Malaysia di babak empat besar.

Timnas Vietnam U-23 mengoleksi poin sempurna dengan enam angka. Sementara di peringkat kedua ada Filipina yang sama-sama meraih satu angka dengan Laos di urutan ketiga.

Pada laga pembuka Grup, Vietnam U-23 tampil superior dengan mengalahkan Laos. Pasukan Hoang Anh Tua menang meyakinkan dengan skor akhir 4-1.

Tren positif Timnas Vietnam U-23 kemudian berlanjut ke laga kedua Grup C menghadapi Filipina U-23 yang baru saja berlangsung. The Azkals -julukan Timnas Filipina- menjadi korban Vietnam U-23 berikutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/49/1652537/arbi-aditama-dan-astra-honda-juara-asia-arrc-ap250-und.webp
Arbi Aditama dan Astra Honda Juara Asia ARRC AP250
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/06/kiper_persib_bandung_fitrah_maulana.jpg
Pengakuan Jujur Fitrah Maulana usai Debut bersama Persib vs Borneo FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement