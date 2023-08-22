Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Akhir Runner-up Terbaik Fase Grup Piala AFF U-23 2023: Timnas Indonesia U-23 Lolos!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |22:05 WIB
Klasemen Akhir Runner-up Terbaik Fase Grup Piala AFF U-23 2023: Timnas Indonesia U-23 Lolos!
Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 sebagai runner-up terbaik (Foto: PSSI)
KLASEMEN akhir runner-up terbaik fase grup Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Timnas Indonesia U-23 sukses lolos ke semifinal sebagai runner-up terbaik Piala AFF U-23 2023.

Timnas Indonesia U-23 menggantungkan nasibnya untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 kepada para rivalnya. Sebab, jalur runner-up terbaik merupakan satu-satunya jalan untuk bisa melenggang ke empat besar usai dikalahkan 1-2 oleh Malaysia U-23 pada laga pertama Grup B, Jumat (18/8/2023) lalu.

Timnas Indonesia U-23

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – menjaga asa berkat kemenangan 1-0 atas Timor Leste U-23. Namun, mereka masih memerlukan bantuan dari tim-tim lainnya, seperti Thailand U-23, Malaysia U-23, dan Vietnam U-23.

Thailand U-23 melaksanakan tugasnya dengan baik usai mengalahkan Kamboja U-23 2-0 pada Senin (21/8/2023) kemarin. Alhasil, Timnas Indonesia U-23 pun dipastikan bakal finis di atas Kamboja U-23 di klasemen akhir runner-up terbaik nantinya.

Sebab, kemenangan 5-0 yang diraih Kamboja U-23 atas Brunei Darussalam U-23 tidaklah berlaku. Dengan demikian, Kamboja U-23 hanya terhitung memiliki satu poin di klasemen runner-up terbaik, usai bermain imbang 1-1 kontra Myanmar dan kalah 0-2 dari Thailand.

Halaman:
1 2
      
