Klasemen Akhir Grup B Piala AFF U-23 2023: Timnas Malaysia U-23 Juara Grup, Timnas Indonesia U-23 Runner-up!

KLASEMEN akhir Grup B Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Timnas Indonesia U-23 finis sebagai runner-up di belakang Malaysia U-23

Timnas Indonesia U-23 masih menyimpan asa untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 jika mampu menjadi runner-up terbaik. Namun, mereka menggantungkan nasib kepada laga-laga lain, termasuk pertandingan antara Timnas Malaysia U-23 dan Timor Leste U-23.

Asa Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – nampak terbuka lebar di menit-menit awal dalam pertandingan antara Malaysia dan Timor Leste. Dalam laga yang digelar di PTT Rayong, Selasa (22/8/2023) malam WIB tersebut, Malaysia langsung unggul dua gol dalam waktu kurang dari 15 menit.

Alif Ikmalrizal Anuar membuka skor pada menit kelima melalui tembakan terukurnya dari luar kotak penalti. Aliff Izwan menggandakan skor setelah memaksimalkan umpan dari Alif Ikmalrizal Anuar hanya delapan menit berselang.

Namun, Timnas Timor Leste U-23 pantang menyerah. Menjelang babak pertama berakhir, mereka sukses memperkecil ketertinggalan melalui gol Olagar Xavier pada menit ke-41. Meski begitu, kans Timnas Indonesia U-23 lolos masih terbuka lebar pada titik ini.