HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Vietnam U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2023: Menang Tipis, Golden Star Warriors Mantap ke Semifinal

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |21:52 WIB
Hasil Timnas Vietnam U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2023: Menang Tipis, Golden Star Warriors Mantap ke Semifinal
Timnas Vietnam U-23 melaju ke semifinal Piala AFF U-23 2023 (Foto: Instagram)
A
A
A

RAYONG - Timnas Vietnam U-23 sukses mengalahkan Filipina U-23 di laga pamungkas Grup C Piala AFF U-23 2023. Golden Stars Warriors menang tipis 1-0 lewat gol tunggal Nguyen Huu Tuan di babak pertama.

Kemenangan ini sekaligus memantapkan langkah Timnas Vietnam U-23 ke semifinal. Pasukan Hoang Anh Tuan melaju ke babak empat besar usai menyapu bersih dua laga grup dnegan kemenangan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Vietnam U-23 menguasai jalannya pertandingan di menit-menit awal. Tran Nam Hai dan rekan-rekan cukup sabar mencari celah untuk masuk ke daerah pertahanan lawan.

Perlahan tapi pasti, Vietnam U-23 berhasil memimpin lewat aksi Nguyen Huu Tuan. Tembakan mendapat Nguyen gagal dihalau kiper Filipina U-23, Erico Mangaoang.

Tertinggal satu gol, Filipina U-23 merespons dengan bermain lebih agresif. Sisi kiri lapangan Vietnam U-23 terus dieksploitasi para pemain The Azkals.

Sejumlah peluang berhasil didapat Filipina U-23 lewat lemparan ke dalam jauh ke kotak penalti. Namun, skor 1-0 untuk keunggulan Vietnam U-23 masih bertahan hingga jeda.

