Hadapi Inter Miami, Pelatih FC Cincinnati Pusing Pikirkan Cara Antisipasi Lionel Messi

OHIO – Pelatih FC Cincinnati, Pat Noonan sedang pusing memikirkan cara menghentikan penyerang Inter Miami, Lionel Messi. Noonan mengatakan sulit untuk mencari solusi mengantisipasi pergerakan Messi.

FC Cincinnati akan berhadapan dengan Inter Miami di babak semifinal Piala Amerika Serikat Terbuka 2023. Pertandingan tersebut akan berlangsung di TQL Stadium, Ohio, Amerika Serikat pada Kamis (24/8/2023) mendatang.

Messi kemungkinan besar akan bermain dalam pertandingan itu. Pasalnya, pelatih Inter Miami, Gerardo ‘Tata’ Martino sudah memberikan sinyal akan menurunkan megabintang Argentina itu dalam laga melawan FC Cincinnati.

Menjelang pertandingan mendatang, Noonan sudah pusing mencari cara menghentikan Lionel Messi. Pelatih berpaspor Amerika Serikat itu mengatakan perhatiannya tidak hanya tertuju pada Messi. Apalagi, kehadiran La Pulga -julukan Lionel Messi- berhasil membuat Inter Miami berkembang pesat.

“Ini (menghentikan Messi) akan menjadi ujian yang sulit. Ada orang-orang di luar sana yang bertanya 'apakah tim Anda menandai Sergio Busquets dan menghentikannya?' Oke tapi sekarang pemain lain bebas dan mereka bisa melukaimu,” kata Noonan dilansir dari Goal Internasional, Selasa (22/8/2023).

“Semua orang mencoba mencari solusi untuk menghentikan tim yang sangat bagus dan tidak ada yang bisa melakukannya. Kenyataannya, dalam hal (Lionel) Messi, tidak banyak yang mampu melakukannya di level tertinggi permainan ini selama dua dekade terakhir. Bagi kita untuk berpikir kita hanya akan mendapatkan jawabannya, itu konyol,” sambungnya.