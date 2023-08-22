Kisah Sialnya Pesepakbola Terkaya Dunia saat Lawan Persija Jakarta yang Selalu Kalah Bersama Dua Klub Berbeda

Faiq Bolkiah selalu kalah ketika menghadapi Persija Jakarta meski memperkuat dua klub berbeda (Foto: Twitter/theaseanball)

BEGINI kisah sialnya pesepakbola terkaya dunia saat lawan Persija Jakarta yang selalu kalah bersama dua klub berbeda. Jakmania mungkin mengingat sosok Faiq Bolkiah.

Penyerang asal Brunei Darussalam tersebut sudah dua kali tercatat pernah melawan Macan Kemayoran – julukan Persija. Sayangnya, dalam dua pertandingan tersebut Faiq tak pernah merasakan kemenangan.

Guna mengetahui lebih jelas, begini kisah sialnya pesepakbola terkaya dunia saat lawan Persija yang selalu kalah bersama dua klub berbeda.

Pertandingan perdana anggota kerajaan Brunei Darussalam melawan Persija Jakarta terjadi pada tahun lalu. Di mana pada saat itu Faiq Bolkiah bergabung bersama Chonburi FC, salah satu klub raksasa Thailand.

Dalam laga persiapan menuju Liga 1 2022-2023 yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Persija Jakarta berhasil menahan imbang Chonburi FC dengan skor akhir 3-3.

Di kubu Persija, satu gol dipersembahkan oleh Taufik Hidayat (12’) dan dua gol oleh Riko Simanjuntak (40’ dan 88’). Sedangkan di kubu Chonburi ada nama Yoo Byung Soo (16’ dan 25’) serta Danilo Alves (68’).