Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Sialnya Pesepakbola Terkaya Dunia saat Lawan Persija Jakarta yang Selalu Kalah Bersama Dua Klub Berbeda

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |22:14 WIB
Kisah Sialnya Pesepakbola Terkaya Dunia saat Lawan Persija Jakarta yang Selalu Kalah Bersama Dua Klub Berbeda
Faiq Bolkiah selalu kalah ketika menghadapi Persija Jakarta meski memperkuat dua klub berbeda (Foto: Twitter/theaseanball)
A
A
A

BEGINI kisah sialnya pesepakbola terkaya dunia saat lawan Persija Jakarta yang selalu kalah bersama dua klub berbeda. Jakmania mungkin mengingat sosok Faiq Bolkiah.

Penyerang asal Brunei Darussalam tersebut sudah dua kali tercatat pernah melawan Macan Kemayoran – julukan Persija. Sayangnya, dalam dua pertandingan tersebut Faiq tak pernah merasakan kemenangan.

Persija Jakarta vs Chonburi

Guna mengetahui lebih jelas, begini kisah sialnya pesepakbola terkaya dunia saat lawan Persija yang selalu kalah bersama dua klub berbeda.

Pertandingan perdana anggota kerajaan Brunei Darussalam melawan Persija Jakarta terjadi pada tahun lalu. Di mana pada saat itu Faiq Bolkiah bergabung bersama Chonburi FC, salah satu klub raksasa Thailand.

Dalam laga persiapan menuju Liga 1 2022-2023 yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Persija Jakarta berhasil menahan imbang Chonburi FC dengan skor akhir 3-3.

Di kubu Persija, satu gol dipersembahkan oleh Taufik Hidayat (12’) dan dua gol oleh Riko Simanjuntak (40’ dan 88’). Sedangkan di kubu Chonburi ada nama Yoo Byung Soo (16’ dan 25’) serta Danilo Alves (68’).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3187953/calvin_verdonk-ZUQd_large.jpg
Update Kondisi Cedera Bintang Timnas Indonesia Calvin Verdonk, Main di Laga Lille vs Marseille?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187312/berikut_tiga_pemain_top_dunia_hasil_didikan_calon_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman-LAh4_large.jpg
3 Pemain Top Dunia Hasil Didikan Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Nomor 1 Juara Liga Champions!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187089/shin_tae_yong_bantah_pernah_menampar_pemain_ulsan_hd_shintaeyong7777-lSzJ_large.jpg
Shin Tae-yong Siap Pensiun sebagai Pelatih jika Terbukti Tampar Pemain Ulsan HD Jung Seung-hyun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187003/sandy_walsh-5tBz_large.jpg
Statistik Gila Sandy Walsh saat Bantu Buriram United Menang 2-0 atas Ratchaburi FC: Beri Assist Indah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/11/1652595/hasil-sepak-bola-putra-sea-games-2025-malaysia-bungkam-laos-41-eal.webp
Hasil Sepak Bola Putra SEA Games 2025: Malaysia Bungkam Laos 4-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/06/timnas_malaysia_u_22_membuka_perjalanan_di_sea_gam.jpg
Comeback Buas! Malaysia U-22 Bantai Laos 4-1 di Laga Perdana SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement