Piala AFF U-23 2023: Vietnam U-23 Unggul 1-0 atas Filipina U-23 di Babak Pertama

Timnas Vietnam U-23 unggul -10 atas Filipina U-23 di babak pertama (Foto: Instagram)

RAYONG - Timnas Vietnam U-23 menghadapi Filipina U-23 di laga pamungkas Grup C Piala AFF U-23 2023. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Provinsi Rayong, Selasa (22/8/2023).

Vietnam U-23 tampil dominan di babak pertama. Golden Star Warrior sementara unggul 1-0 lewat gol Nguyen Huu Tuan di menit ke-18.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Vietnam U-23 menguasai jalannya pertandingan di menit-menit awal. Tran Nam Hai dan rekan-rekan cukup sabar mencari celah untuk masuk ke daerah pertahanan lawan.

Perlahan tapi pasti, Vietnam U-23 berhasil memimpin lewat aksi Nguyen Huu Tuan. Tembakan mendapat Nguyen gagal dihalau kiper Filipina U-23, Erico Mangaoang.

Tertinggal satu gol, Filipina U-23 merespons dengan bermain lebih agresif. Sisi kiri lapangan Vietnam U-23 terus dieksploitasi para pemain The Azkals.