Piala AFF U-23 2023: Vietnam U-23 Unggul 1-0 atas Filipina U-23 di Babak Pertama

RAYONG - Timnas Vietnam U-23 menghadapi Filipina U-23 di laga pamungkas Grup C Piala AFF U-23 2023. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Provinsi Rayong, Selasa (22/8/2023).
Vietnam U-23 tampil dominan di babak pertama. Golden Star Warrior sementara unggul 1-0 lewat gol Nguyen Huu Tuan di menit ke-18.
Jalannya Pertandingan
Babak Pertama
Timnas Vietnam U-23 menguasai jalannya pertandingan di menit-menit awal. Tran Nam Hai dan rekan-rekan cukup sabar mencari celah untuk masuk ke daerah pertahanan lawan.
Perlahan tapi pasti, Vietnam U-23 berhasil memimpin lewat aksi Nguyen Huu Tuan. Tembakan mendapat Nguyen gagal dihalau kiper Filipina U-23, Erico Mangaoang.
Tertinggal satu gol, Filipina U-23 merespons dengan bermain lebih agresif. Sisi kiri lapangan Vietnam U-23 terus dieksploitasi para pemain The Azkals.