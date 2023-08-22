Resmi Menikah Muda, Inilah 5 Prestasi yang Sudah Diraih si Pemilik Lemparan Maut Pratama Arhan

RESMI menikah muda, inilah prestasi yang sudah diraih si pemilik lemparan maut Pratama Arhan. Bintang Tokyo Verdy dan Timnas Indonesia itu memang terkenal memiliki segudang prestasi mengagumkan.

Dengan berbagai pencapaian yang luar biasa, Pratama Arhan telah membuktikan bahwa ia merupakan sosok atlet yang patut diperhitungkan. Ia telah mengukir namanya dalam sejarah olahraga tahan air.

Berikut inilah prestasi yang sudah diraih si pemilik lemparan maut Pratama Arhan yang resmi menikah mudah dengan selebgram Azizah Salsha.

1. Meraih Medali Emas di SEA Games 2023





Pratama Arhan sukses membantu Timnas Indonesia U-22 meraih medali emas di SEA Games 2023 untuk pertama kalinya sejak 32 tahun lalu. Kemenangan ini tentu sangat bersejarah mengingat Indonesia yang sudah lama puasa gelar.

Berkat performanya yang menakjubkan di Piala AFF 2020 silam, Arhan berhasil mencuri perhatian klub Liga 2 Jepang, Tokyo Verdy,. Bahkan sempat muncul kabar bahwa kemampuan Arhan juga berhasil menarik klub Liga Brasil.

2. Pemain Muda Terbaik MENPORA 2021





Pemilik lemparan super juga pernah menerima Piala Menpora 2021. Pasalnya mantan pemain PSIS Semarang itu tampil apik sepanjang Piala Menpora bersama Mahesa Jenar.

Tidak hanya jago bertahan, pemain berusia 21 tahun itu juga lihai dalam menyerang. Selama pertandingan tersebut ia telah membukukan 2 gol untuk PSIS Semarang.