Marc Klok Yakin Shin Tae-yong Bakal Persembahkan Trofi untuk Timnas Indonesia, Ini Alasannya

Marc Klok yakin Shin Tae-yong bakal persembahkan trofi untuk Timnas Indonesia suatu saat nanti (Foto: Twitter/marcklok10)

MARC Klok yakin Shin Tae-yong bakal persembahkan trofi untuk Timnas Indonesia. Gelandang bintang Persib Bandung tersebut, Klok, meyakini bahwa gelar juara itu pasti akan tiba cepat atau lambat.

Tagar #STYOut mencuat seiring dengan performa kurang memuaskan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Sebab, skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – menelan kekalahan 1-2 dari Malaysia U-23 yang membuat mereka harus menggantungkan nasib kepada hasil-hasil pertandingan lain demi menjadi runner-up terbaik dan lolos ke semifinal.

Shin Tae-yong dianggap belum mampu membuktikan kualitasnya sejak menangani Timnas Indonesia karena tak kunjung memberikan trofi. Berbeda dengan Indra Sjafri yang sudah mengantar Tim Merah Putih meraih berbagai macam gelar di turnamen kelompok umur.

Marc Klok kemudian mengenang momen dimana Shin Tae-yong gagal membawa Timnas Indonesia senior berbicara banyak di Piala AFF 2022 lalu. Gelandang Persib Bandung itu mengaku amat sakit hati kala perjuangan skuad Garuda dikandaskan Vietnam pada babak semifinal

“Mimpi terbesar saya adalah memenangkan trofi bersama Timnas, tahun lalu saya merasa sangat kecewa, ketika kami tidak berhasil memenangkan Piala AFF, karena saya merasa kami bermain sangat baik, tim kami juga sangat bagus,” kata Klok dikutip Podcast Sport 77 Official, Selasa (22/8/2023).