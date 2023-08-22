Link Live Streaming Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023: Laga Penentu Kelolosan Timnas Indonesia U-23!

LINK live streaming Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Laga yang akan dimainkan di PTT Stadium, Thailand, pada Selasa (22/8/2023) pukul 20.00 WIB tersebut bakal menentukan kelolosan Timnas Indonesia U-23.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – tidak berada dalam situasi yang ideal karena menyerahkan tiket lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 kepada para rivalnya. Sebab, skuad asuhan Shin Tae-yong itu menelan kekalahan 1-2 dari Malaysia U-23 di laga pembuka, Jumat (18/8/2023) lalu.

Kemenangan 1-0 atas Timor Leste U-23 pada dua hari kemudian menjaga kans lolos Timnas Indonesia U-23 sebagai runner-up terbaik. Namun, Timnas Indonesia U-23 masih perlu menunggu hingga fase grup selesai dan salah satu laga yang menentukan adalah Timnas Malaysia U-23 kontra Timor Leste U-23.

Idealnya, kemenangan Timnas Malaysia U-23 akan memastikan Timnas Indonesia U-23 finis sebagai runner-up Grup B. Bahkan, hasil imbang saja sudah memastikan Garuda Muda bakal menempati runner-up.

Namun, itu bukanlah satu-satunya syarat. Timnas Indonesia U-23 juga perlu berharap agar hasil di grup lain, yaitu oleh Timnas Vietnam U-23 agar menguntungkan bagi skuad Garuda Muda.