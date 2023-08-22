Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023: Laga Penentu Kelolosan Timnas Indonesia U-23!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |19:00 WIB
Link Live Streaming Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023: Laga Penentu Kelolosan Timnas Indonesia U-23!
Timnas Malaysia U-23 bakal hadapi Timor Leste U-23 di laga berikutnya Piala AFF U-23 2023 (Foto: Twitter/FAM_Malaysia)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Laga yang akan dimainkan di PTT Stadium, Thailand, pada Selasa (22/8/2023) pukul 20.00 WIB tersebut bakal menentukan kelolosan Timnas Indonesia U-23.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – tidak berada dalam situasi yang ideal karena menyerahkan tiket lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 kepada para rivalnya. Sebab, skuad asuhan Shin Tae-yong itu menelan kekalahan 1-2 dari Malaysia U-23 di laga pembuka, Jumat (18/8/2023) lalu.

Timnas Malaysia U-23

Kemenangan 1-0 atas Timor Leste U-23 pada dua hari kemudian menjaga kans lolos Timnas Indonesia U-23 sebagai runner-up terbaik. Namun, Timnas Indonesia U-23 masih perlu menunggu hingga fase grup selesai dan salah satu laga yang menentukan adalah Timnas Malaysia U-23 kontra Timor Leste U-23.

Idealnya, kemenangan Timnas Malaysia U-23 akan memastikan Timnas Indonesia U-23 finis sebagai runner-up Grup B. Bahkan, hasil imbang saja sudah memastikan Garuda Muda bakal menempati runner-up.

Namun, itu bukanlah satu-satunya syarat. Timnas Indonesia U-23 juga perlu berharap agar hasil di grup lain, yaitu oleh Timnas Vietnam U-23 agar menguntungkan bagi skuad Garuda Muda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/51/1652379/sabar-karyaman-gutama-dan-febriana-dwipuji-kusuma-jadi-kapten-tim-indonesia-di-sea-games-2025-jhp.webp
Sabar Karyaman Gutama dan Febriana Dwipuji Kusuma Jadi Kapten Tim Indonesia di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/06/menpora_ri_erick_thohir_resmi_membuka_indonesia_sp.jpg
Erick Thohir Resmi Buka ISS 2025, Tekankan Transformasi Besar Olahraga Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement