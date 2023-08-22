Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Vietnam U-23 vs Timnas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2023: Laga Penentu Nasib Timnas Indonesia U-23!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |19:01 WIB
Link Live Streaming Timnas Vietnam U-23 vs Timnas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2023: Laga Penentu Nasib Timnas Indonesia U-23!
Timnas Vietnam U-23 akan menghadapi Filipina U-23 di laga terakhir Grup C (Foto: Instagram)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Vietnam U-23 vs Timnas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan saling berhadapan di laga terakhir Grup C.

Pertandingan Timnas Vietnam U-23 vs Filipina U-23 akan digelar di Stadion Provinsi Rayong, Selasa (22/8/2023). Kick-off akan dimulai pada pukul 20.00 WIB.

Saat ini, Vietnam U-23 memimpin klasemen sementara Grup C dengan mengoleksi 3 poin (selisih gol +3). The Golden Star Warriors –julukan Vietnam U-23-sukses mengalahkan Laos dengan skor 4-1 di laga pertama grup.

Sementara itu, Filipina berada di posisi kedua klasemen sementara Grup C usai bermain imbang 2-2 kontra Laos di laga pembuka. Meski begitu, The Azkals Muda –julukan Filipina U-23- masih memiliki peluang lolos ke semifinal baik sebagai juara Grup C atau runner-up terbaik.

Sebagai catatan, hasil imbang kontra Filipina sudah cukup bagi Vietnam U-23 untuk memastikan tiket semifinal Piala AFF U-23 2023 dengan status juara Grup C. Sebaliknya, The Azkals membutuhkan kemenangan atas Vietnam jika ingin lolos fase semifinal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/51/1652387/cabor-piring-terbang-perdana-masuk-sea-games-indonesia-siap-ukir-prestasi-xhb.webp
Cabor Piring Terbang Perdana Masuk SEA Games, Indonesia Siap Ukir Prestasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/leo_rolly_carnandobagas_maulana.jpg
Leo/Bagas Janji Upgrade Prestasi di SEA Games 2025 Thailand
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement