Link Live Streaming Timnas Vietnam U-23 vs Timnas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2023: Laga Penentu Nasib Timnas Indonesia U-23!

Timnas Vietnam U-23 akan menghadapi Filipina U-23 di laga terakhir Grup C (Foto: Instagram)

LINK live streaming Timnas Vietnam U-23 vs Timnas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan saling berhadapan di laga terakhir Grup C.

Pertandingan Timnas Vietnam U-23 vs Filipina U-23 akan digelar di Stadion Provinsi Rayong, Selasa (22/8/2023). Kick-off akan dimulai pada pukul 20.00 WIB.

Saat ini, Vietnam U-23 memimpin klasemen sementara Grup C dengan mengoleksi 3 poin (selisih gol +3). The Golden Star Warriors –julukan Vietnam U-23-sukses mengalahkan Laos dengan skor 4-1 di laga pertama grup.

Sementara itu, Filipina berada di posisi kedua klasemen sementara Grup C usai bermain imbang 2-2 kontra Laos di laga pembuka. Meski begitu, The Azkals Muda –julukan Filipina U-23- masih memiliki peluang lolos ke semifinal baik sebagai juara Grup C atau runner-up terbaik.

Sebagai catatan, hasil imbang kontra Filipina sudah cukup bagi Vietnam U-23 untuk memastikan tiket semifinal Piala AFF U-23 2023 dengan status juara Grup C. Sebaliknya, The Azkals membutuhkan kemenangan atas Vietnam jika ingin lolos fase semifinal.