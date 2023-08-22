Potret Ramadhan Sananta, Bintang Timnas Indonesia di Piala AFF U-23 2023

POTRET Ramadhan Sananta di Piala AFF U-23 2023 berhasil mencuri perhatian. Satu gol ciptaannya sukses membawa Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 dari Timor Leste pada laga yang berlangsung di Rayong Province Stadium, Thailand, Minggu (20/8/23).

Kedua negara bertetangga ini bertemu pada laga kedua Grup B di Piala AFF U-23 2023. Pertandingan berlangsung cukup alot lantaran kedua tim nasional sama kuat. Peluang yang didapatkan Timnas Indonesia U-23 beberapa kali dipatahkan oleh lawan.

Timnas Indonesia U-23 harus menyusun strategi untuk menghadapi skuad Timor Leste. Bintang Timnas Indonesia U-23, Ramadhan Sananta, sukses muncul sebagai pahlawan. Dia memanfaatkan sejumlah kesempatan untuk menciptakan gol kemenangan.

Seperti apa sosok Ramadhan Sananta di lapangan? Berikut potret Ramadhan Sananta bintang Timnas Indonesia di Piala AFF U-23.

Setelah menjalani pertandingan yang cukup rumit Timnas Indonesia U-23 unggul lebih dulu pada laga kedua Grup B. Ramadhan Sananta mencetak gol kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Timor Leste pada menit ke-45. Berkat gol dari pemain berusia 20 tahun itu Timnas Indonesia membawa pulang kemenangan 1-0.

Kesempatan kembali datang kepada Ramadhan Sananta di menit ke-7. Kesempatan tersebut berasal dari umpan silang yang diberikan Bagas Kaffa. Sayangnya, tendangan Sananta ternyata tidak cukup mampu membobol gawang pertahanan Georgino Da Silva.

Penyerang milik PERSIS Solo itu tidak tinggal diam. Hampir saja Ramadhan Sananta kembali mencetak gol pada menit ke-79 berkat umpan dari Beckham Putra dari sisi kanan.