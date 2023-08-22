Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timnas Thailand U-23 Pastikan Timnas Indonesia U-23 Bukan Lagi Ancaman Terbesar di Piala AFF U-23 2023

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |16:27 WIB
Pelatih Timnas Thailand U-23 Issara Sritaro tak anggap Timnas Indonesia U-23 sebagai ancaman di Piala AFF U-23 2023 (Foto: Instagram/changsuek)
Pelatih Timnas Thailand U-23 Issara Sritaro tak anggap Timnas Indonesia U-23 sebagai ancaman di Piala AFF U-23 2023 (Foto: Instagram/changsuek)
PELATIH Timnas Thailand U-23, Issara Sritaro, pastikan Timnas Indonesia U-23 bukan lagi ancaman terbesar di Piala AFF U-23 2023. Sritaro menganggap pesaing utama Thailand U-23 adalah Vietnam U-23.

Timnas Thailand U-23 sukses melangkah ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Gajah Perang Muda – julukan Thailand U-23 – memastikannya lewat kemenangan 2-0 atas Kamboja U-23 di PTT Stadium Rayong, Thailand, pada Senin (21/8/2023) kemarin.

Timnas Thailand U-23

Thailand U-23 kini tinggal menunggu lawan di semifinal Piala AFF U-23 2023. Berbicara soal hal tersebut, Sritaro tidak menganggap Timnas Indonesia U-23 sebagai pesaing terberat.

Sritaro justru menganggap Vietnam U-23 sebagai penantang serius gelar juara. Pelatih berusia 43 tahun itu pun langsung menganalisis kekuatan Vietnam U-23, padahal lawan di semifinal belum diketahui.

“Saat ini kami belum mengetahui lawan pasti kami di semifinal. Tapi dalam sepak bola, kami selalu ingin menghadapi lawan terkuat,” kata Sritaro dilansir The Thao 247, Selasa (22/8/2023).

Halaman:
1 2
      
