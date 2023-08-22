Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSG Hanya Akan Lepas Kylian Mbappe Jika Ada Tawaran Rp4,1 Triliun

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |16:16 WIB
PSG Hanya Akan Lepas Kylian Mbappe Jika Ada Tawaran Rp4,1 Triliun
Kylian Mbappe kerap dirumorkan hengkang dari PSG di bursa transfer musim panas 2023 (Foto: Reuters)
PARIS – Paris Saint-Germain (PSG) hanya akan melepas bintang mereka, Kylian Mbappe jika ada yang menawar 250 juta euro atau sekira Rp4,1 triliun. Les Parisiens -julukan PSG- memasang harga tinggi lantaran tidak ingin kehilangan Mbappe secara gratis pada musim depan.

Mbappe hingga saat ini belum menekan tanda tangan perpanjangan kontrak dengan PSG. Ketidakjelasan ini membuat Mbappe sempat ‘terusir’ dari skuad utama Les Parisiens. Pemain berusia 24 tahun itupun sempat dipertemukan dengan manajemen klub.

Namun, Mbappe belum mau buka suara mengenai kelanjutan kariernya di Parc des Princess. Menurut laporan Goal Internasional, Selasa (22/8/2023), Mbappe kini telah diizinkan untuk pergi dari klub pada bursa transfer musim panas ini.

Dengan syarat, harus ada klub yang mau menggelontorkan mahar 250 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan Mbappe. Tentunya, nominal sebesar itu akan memecahkan rekor pada bursa transfer pemain sepak bola dunia.

“Setelah pembicaraan ‘cukup optimis’ antara pihak Mbappe dan manajemen PSG, kedua belah pihak sepakat mengenai hal ini,” tulis laporan Goal Internasional, Selasa (22/8/2023).

Jika tidak ada penawaran yang masuk, PSG akan memaksa Mbappe untuk tanda tangan perpanjangan kontrak pada musim depan. Situasi ini tentu membuat Mbappe akan kesulitan jika ingin meninggalkan klub pada musim depan.

