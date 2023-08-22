Mengenal Kritsada Kaman, Pemain Muslim Thailand yang Punya Nama Arab Saleh

MENGENAL Kritsada Kaman, pemain muslim Timnas Thailand yang punya nama Arab Saleh akan diulas Okezone dalam artikel ini. Bagi pencinta sepakbola Tanah Air, melihat pertandingan sengit antara Timnas Indonesia menghadapi Thailand adalah hal yang membuat gregetan.

Sebab, kerap kali serangan Timnas Indonesia yang dibangun sedemikian rupa digagalkan lini pertahanan Gajah Perang. Salah satu bek Thailand yang sering menggagalkan serangan Timnas Indonesia adalah Kritasada Kaman.

Kritsada Kaman sejatinya seorang gelandang bertahan. Meski begitu, kemampuan bertahan serta posturnya yang tinggi membuatnya kerap ditempatkan sebagai bek.

Kritsada Kaman lahir di Trat, Thailand pada 18 Maret 1999. Tidak banyak yang tahu, Kritsada Kaman merupakan seorang muslim yang cukup taat. Bahkan, Kritsada Kaman telah memiliki nama Arab, yakni Saleh.

Kritsada Kaman memulai karier sepakbolanya di akademi klub raksasa Thailand, Chonburi FC pada 2012-2015. Pada tahun 2015, ia sempat dipinjamkan ke Phanthong FC selama hampir 2 tahun.

Namun, pada November 2016, Kritsada Kaman pulang ke Chonburi. Di tahun berikutnya, Kritsada Kaman berhasil promosi dari tim muda menuju ke tim senior Chonburi FC.