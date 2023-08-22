Sindiran Menohok Media Vietnam ke Timnas Indonesia U-23: Segini Doang Juara SEA Games 2023?

Timnas Indonesia U-23 tak tampil sesuai harapan di fase grup Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

MEDIA Vietnam, Soha.vn memberi sindiran menohok pada Timnas Indonesia U-23. Hal ini tidak lepas dari performa kurang impresif yang ditunjukan skuad asuhan Shin Tae-yong di Piala AFF U-23 2023.

Timnas Indonesia U-23 terancam gagal lolos babak grup di Piala AFF U-23 2023. Hal ini terjadi setelah Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – tumbang 1-2 dari Malaysia di laga perdana. Namun, mereka menjaga peluang lolos dengan menang tipis 1-0 atas Timor Leste di pertandingan kedua.

Skuad asuhan Shin Tae-yong masih bisa lolos melalui jalur runner-up terbaik. Namun, itu bergantung kepada hasil pertandingan lain.

Melihat hasil tersebut, salah satu media Vietnam, Soha.vn memberikan sindiran yang sangat menohok. Media tersebut menyayangkan jika Timnas Indonesia U-23 yang datang dengan status sebagai peraih medali emas di SEA Games 2023 Kamboja tidak dapat berbuat banyak.

Media tersebut bahkan menyoroti jumlah rata-rata gol Timnas Indonesia di Piala AFF ini yang sangat jauh berbeda dengan rata-rata gol yang dicetak pada SEA Games lalu.

"Dengan 3 poin setelah 2 pertandingan dan hanya 2 gol, Indonesia U23 mengecewakan banyak penggemar tanah air," tulis Soha.vn pada Senin (21/8/2023).

"Mereka mengharapkan performa yang lebih eksplosif dari tim yang baru saja meraih medali emas SEA Games ke-32 itu dan mencetak rata-rata 3,5 gol per pertandingan."

"Khususnya pada pertandingan melawan Timnas Timor Leste U-23, Timnas Indonesia U-23 banyak melewatkan peluang di babak kedua. Hal ini menempatkan pasukan Shin Tae-yong dalam bahaya tersingkir lebih awal dari babak penyisihan grup."