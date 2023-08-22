Piala AFF U-23 2023: Sempat Sulitkan Timnas Indonesia U-23, Pelatih Malaysia Waspadai Timor Leste

RAYONG – Pelatih Timnas Malaysia U-23, Elavarasan mengimbau para pemainnya untuk mewaspadai Timor Leste U-23. Hal tersebut melihat permainan apik Timor Leste yang mampu membuat repot Timnas Indonesia U-23 di laga sebelumnya.

Timnas Malaysia U-23 akan bersua dengan Timor Leste U-23 dalam lanjutan Grup B Piala AFF U-23 2023. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Rayong, Rayong, Thailand pada Selasa (22/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Pertandingan itu akan menjadi penentu nasib kedua tim, yang sedang berebut tiket menuju babak semifinal. Meskipun sudah mengantungi tiga poin, Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia U-23- tidak boleh menelan kekalahan.

Pasalnya, Timnas Indonesia U-23 juga mempunyai poin yang sama kendati kalah secara head to head. Selain itu, Timor Leste U-23 juga masih mempunyai kesempatan menuju semifinal karena adanya slot runner up terbaik.

Menjelang duel krusial tersebut, Elavarasan tidak mau menganggap remeh Timor Leste U-23. Pelatih berusia 61 tahun itu menilai performa Negeri Samba Kecil -julukan Timnas Timor Leste U-23- terus meningkat setiap tahunnya.

“Kalau melihat performa mereka tahun lalu, Timor Leste adalah semifinalis, jadi kita tidak bisa bilang mereka tim biasa-biasa saja,” kata Elavarasan dikutip dari New Straits Times, Selasa (22/8/2023).