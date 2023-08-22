3 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Belum Dimainkan Shin Tae-yong di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Jebolan Garuda Select!

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia U-23 yang belum dimainkan Shin Tae-yong di Piala AFF U-23 2023. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia U-23 yang belum dimainkan Shin Tae-yong di Piala AFF U-23 2023 akan dibahas Okezone. Dari ketiga penggawa skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23 tersebut, salah satu di antaranya jebolan Garuda Select!

Sejauh ini, Timnas Indonesia U-23 telah merampungkan dua laga di fase Grup B Piala AFF U-23 2023. Hasilnya, skuad Garuda Muda kalah dari Malaysia 1-2 di matchday pertama Grup B, Jumat 18 Agustus 2023, sebelum menang tipis atas Timor Leste 1-0 di matchday kedua pada Minggu 20 Agustus 2023.

(Ramadhan Sananta cetak gol kemenangan 1-0 Timnas Indonesia U-23 atas Timor Leste U-23)

Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia U-23 berada di posisi kedua klasemen sementara Grup B Piala AFF U-23 2023 dengan koleksi 3 poin (selisih 0 gol). Pasukan Shin Tae-yong itu pun memiliki peluang untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 via jalur runner-up terbaik.

Sebagai informasi, hanya juara grup (A, B, C) plus satu runner-up terbaik yang berhak lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023.. Berhubung Timnas Indonesia U-23 dipastikan tidak bisa menjadi juara grup, pasukan Shin Tae-yong itu hanya bisa menjadi runner-up terbaik.

Syarat menjadi runner-up terbaik terpenuhi jika Filipina U-23 kalah atau imbang dari Vietnam U-23 di matchday terakhir Grup C dan Timor Leste kalah atau imbang kontra Malaysia (Grup B) dalam laga yang akan digelar bersamaan malam ini, Selasa (22/8/2023) pukul 20.00 WIB. Terlepas dari itu, ada 3 pemain Timnas Indonesia U-23 yang belum dimainkan Shin Tae-yong di Piala AFF U-23 2023. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Belum Dimainkan Shin Tae-yong di Piala AFF U-23 2023:

3. Nuri Agus Wibowo (Bekasi City FC)





Nuri Agus Wibowo adalah kiper yang bermain untuk klub Liga 2 2023-2024, Bekasi City FC. Pemain 22 tahun kelahiran Karanganyar itu dipanggil Shin Tae-yong pertama kalinya untuk mentas di Piala AFF U-23 2023.

Sayangnya, Nuri Agus Wibowo hanya meramaikan bangku cadangan dan belum mendapatkan kesempatan bermain sekalipun di Piala AFF U-23 2023. Kiper kelahiran 6 Agustus 2001 itu kalah saing dari Ernando Ari yang selalu jadi pilihan utama Shin Tae-yong.