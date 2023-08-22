Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Digosipkan Dekat dengan Artis Fuji

Artis Fuji kini dikaitkan dengan kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam (Foto: Instagram/fuji_an)

KAPTEN Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam digosipkan dekat dengan artis Fuji. Hal ini menjadi sorotan oleh akun TikTok @beladyh__.

Kancah sepakbola Indonesia pada saat ini sedang ramai membicarakan pernikahan Pratama Arhan. Bek kiri Timnas Indonesia itu baru saja melangsungkan pernikahan dengan seorang selebgram Azizah Salsha yang juga merupakan putri anggota DPR, Andre Rosiade.

Setelah Arhan, kini mencuat mengenai gosip asmara Asnawi Mangkualam. Kapten Timnas Indonesia itu kini dirumorkan dekat dengan artis Fuji Utami.

Sebuah akun TikTok @beladyh__ mengunggah foto Asnawi bersama Fuji. Dalam sebuah potret juga terdapat Arhan di dalamnya.

BACA JUGA: Harta Kekayaan Pemain Timnas Pratama Arhan yang Nikahi Azizah Salsha Anak Anggota DPR

Alhasil, netizen pun menyoroti kisah asmara Asnawi setelah Arhan mendadak menikah. Keduanya pun dinilai cocok karena sama-sama sedang menjomblo.